20 причин влюбиться в песиков сиба-ину раз и навсегда
Рыжие пончики сиба-ину были выведены для охоты на острове Хонсю, а в 1936 году их объявили достоянием Японии. Но было бы гораздо справедливее назвать их достоянием всего мира, потому что кто, как не они, умеет так поднять настроение и сделать ярче даже самый хмурый день?
AdMe.ru собрал веские фотодоказательства того, что в сиба-ину просто невозможно не влюбиться.
Они в курсе, что неотразимы, и не видят смысла это скрывать
Эти песики знают, как очаровать любого
Ведь они похожи на сладкую булочку
И им к лицу любой головной убор
Они умеют наслаждаться моментом
В любом месте и в любую погоду
И ни за что не откажут себе в маленьких радостях
Но, если уж они сказали «нет», значит, «нет»!
А если человек не понимает, они всегда готовы устроить настоящую драму
Их эмоциональность просто зашкаливает
И в любом споре у них готов беспроигрышный аргумент
Они умеют притвориться кем угодно
Всегда отлично высыпаются
Потому что лучше всех знают, что такое удобство
Их щечки — самые милые в мире
А с их улыбкой ничто не сравнится
Они всегда преданно ждут нас дома
И умеют просить так, что вы тут же отдадите им самый сочный кусочек, кошелек и всю вашу жизнь
Иногда все, что нам нужно, — это песик в цветочках
Просто улыбайтесь!
Мы любим песиков любых пород, потому что каждый из них очарователен. А у вас есть собака? Поделитесь в комментариях снимками с ней.
Фото на превью marutaro / instagram