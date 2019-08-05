20 причин влюбиться в песиков сиба-ину раз и навсегда

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Рыжие пончики сиба-ину были выведены для охоты на острове Хонсю, а в 1936 году их объявили достоянием Японии. Но было бы гораздо справедливее назвать их достоянием всего мира, потому что кто, как не они, умеет так поднять настроение и сделать ярче даже самый хмурый день?

AdMe.ru собрал веские фотодоказательства того, что в сиба-ину просто невозможно не влюбиться.

Они в курсе, что неотразимы, и не видят смысла это скрывать

Эти песики знают, как очаровать любого

Ведь они похожи на сладкую булочку

И им к лицу любой головной убор

Они умеют наслаждаться моментом

В любом месте и в любую погоду

И ни за что не откажут себе в маленьких радостях

Но, если уж они сказали «нет», значит, «нет»!

А если человек не понимает, они всегда готовы устроить настоящую драму

Их эмоциональность просто зашкаливает

И в любом споре у них готов беспроигрышный аргумент

Они умеют притвориться кем угодно

Всегда отлично высыпаются

Потому что лучше всех знают, что такое удобство

Их щечки — самые милые в мире

А с их улыбкой ничто не сравнится

Они всегда преданно ждут нас дома

И умеют просить так, что вы тут же отдадите им самый сочный кусочек, кошелек и всю вашу жизнь

Иногда все, что нам нужно, — это песик в цветочках

Просто улыбайтесь!

Мы любим песиков любых пород, потому что каждый из них очарователен. А у вас есть собака? Поделитесь в комментариях снимками с ней.