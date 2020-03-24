20+ существ, на которых природа не пожалела ни красок, ни фантазии

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В среде животных постоянная конкуренция, и, чтобы выживать, им приходится приспосабливаться. Так в природе появляются совершенно необычайные виды. При слове «колибри», например, мы представляем милую пташку, порхающую над цветком. Но, поскольку нектара на всех не хватает, один из видов колибри стал хищником. Ряд мелких острых зубов помогает ему охотиться на насекомых и пауков.

Редакция AdMe.ru с удовольствием посмотрела на этих животных, птиц и насекомых, над которыми природа поколдовала согласно лишь ей известной логике. Все — от клыкастой мурены до розового ската манта — стоят того, чтобы увидеть их хотя бы раз.

1. «После стерилизации у моей кошки шерсть на выбритом месте стала шоколадного цвета»

2. Австралийская бычья акула

3. Выражение «лица» императорского баклана неподражаемо

4. Размеры морского крокодила в сравнении с человеком

5. Так арктический песец меняет зимнюю шерсть на летнюю

6. Полюбуйтесь зубами клыкастой мурены. Правда, похожи на стекло?

7. «Этого голубя я видел в Барселоне»

8. А эти прелестные бабочки с длинными хвостами родом из Австралии

9. Австралийская черепаха с панцирем, края которого напоминают зубья пилы, является одним из немногих животных, которые охотятся на ядовитых тросниковых жаб

10. 14 слонов ворвались в деревню в провинции Юнань в поисках кукурузы или другой еды. Они нашли 30 литров вина и, отведав его, уснули среди чайных кустов

11. Орлиный попугай обитает в Новой Гвинее и питается исключительно фруктами

12. А эта странная «крылатая» рыба называется морской нетопырь

13. Сова демонстрирует свои крылья

14. Хвост редких японских кур онагодори достигает 12 метров

15. Оказывается, скат манта может быть розовым

16. А так выглядит птенец голубой цапли

17. Этот клубничный зяблик бывает серым и неприметным, как курица. Но в период размножения оперение самцов приобретает яркую красную окраску

18. Общественные осы строят гнезда из кусочков бумаги, смешанных со слюной. Вот что получается, если им дать готовые листы цветного картона

19. Мудрый взгляд орангутанга-альбиноса

20. А это аметистовый скворец родом из Африки

21. А такой блестящий голографический кальмар обитает в водах Тихого океана

22. «Мне понадобилось немало времени, прежде чем я понял, что это не гусеница»

Бонус: «Я понятия не имел, насколько огромны волки, пока не увидел это»

Держите ли вы дома каких-нибудь необычных животных, насекомых или птиц? Поделитесь своими фото и историями о них.