20+ предприимчивых животных, чьей смекалке позавидует сам Джеймс Бонд
Животные умеют быть хитрыми и предприимчивыми, это доказано наукой. Вороны могут идти на разные уловки и ухищрения, чтобы добыть вкусненького, а собаки, которых мы считали первыми друзьями человека, не прочь поманипулировать своими хозяевами.
Мы в AdMe.ru никогда не сомневались в недюжинном интеллекте братьев наших меньших и даже нашли очередные доказательства их способностей.
«Детям моего друга подарили кукольный домик, и коты сразу же туда переехали»
Ему нельзя класть лапы на детский коврик. Но никто не запрещал класть их ПОД коврик. Да и про мордочку никто ничего не говорил
Это Моррис. И Моррису ЗАПРЕЩЕНО сидеть на столе
Угадайте, кого только что кастрировали?
Когда хотел покормить хлебушком и подошел слишком близко
«Да не ел я, клянусь!»
«Вот что я увидел в окно»
В засаде
«Мы не могли найти эту наглую морду целое утро»
«Друг неделю назад спрашивал, чем кормить бездомного кота в подъезде, а сегодня прислал это»
Была у заиньки избушка лубяная, а стала ледяная
«Это мой новый приемыш Дарла. Она оказалась не такой уж одичалой бродягой, как мы думали»
Когда кошка умеет открывать дверь на себя
Очень милый и покладистый пес, особенно когда просит отпустить его сбежать в лес с воон той рыжей коротколапой собачкой
Замаскировался
«Это не я, это все цветы!»
Все эти ухищрения только для того, чтобы погрызть абажур
Прихвостень
«Погнали!»
Как думаете, что делают еноты?
Фото на превью hataputka / Pikabu