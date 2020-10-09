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20+ предприимчивых животных, чьей смекалке позавидует сам Джеймс Бонд

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Животные умеют быть хитрыми и предприимчивыми, это доказано наукой. Вороны могут идти на разные уловки и ухищрения, чтобы добыть вкусненького, а собаки, которых мы считали первыми друзьями человека, не прочь поманипулировать своими хозяевами.

Мы в AdMe.ru никогда не сомневались в недюжинном интеллекте братьев наших меньших и даже нашли очередные доказательства их способностей.

«Детям моего друга подарили кукольный домик, и коты сразу же туда переехали»

© chylin73 / Reddit

Ему нельзя класть лапы на детский коврик. Но никто не запрещал класть их ПОД коврик. Да и про мордочку никто ничего не говорил

© hataputka / Pikabu

Это Моррис. И Моррису ЗАПРЕЩЕНО сидеть на столе

© Pewds_Minecraft

Угадайте, кого только что кастрировали?

© MissRippedJeans / Reddit

Когда хотел покормить хлебушком и подошел слишком близко

© rentgencomics / Pikabu

«Да не ел я, клянусь!»

© MisundrstoodDisciple / Reddit

«Вот что я увидел в окно»

© jodelererer / Reddit

В засаде

© Sk8TH / Pikabu

«Мы не могли найти эту наглую морду целое утро»

© homerchick / Pikabu

«Друг неделю назад спрашивал, чем кормить бездомного кота в подъезде, а сегодня прислал это»

© api14 / Pikabu

Была у заиньки избушка лубяная, а стала ледяная

© emnazee / Reddit

«Это мой новый приемыш Дарла. Она оказалась не такой уж одичалой бродягой, как мы думали»

© Vespasianaa / Reddit

Когда кошка умеет открывать дверь на себя

© ChanChan / Pikabu

Очень милый и покладистый пес, особенно когда просит отпустить его сбежать в лес с воон той рыжей коротколапой собачкой

© polly__house918 / Instagram

Замаскировался

© alexmix / Pikabu

«Это не я, это все цветы!»

© -p8c / Reddit

Все эти ухищрения только для того, чтобы погрызть абажур

© MicroLiz / Reddit

Прихвостень

© Wildwildworld / Pikabu

«Погнали!»

© Max_DARKRAI_7 / Reddit

Как думаете, что делают еноты?

© whiteclaw30 / Reddit
Фото на превью hataputka / Pikabu
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