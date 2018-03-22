20 преданных животных, которые заставят задуматься, стоим ли мы такой бесконечной любви

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Домашние питомцы — часть нашей жизни, а мы для них — вся жизнь. Эти создания любят нас порой больше, чем себя, и готовы всю жизнь благодарить за теплый дом и полную миску. Глядя на этих пушистиков, даже задаешься вопросом: а достойны ли люди такой бесконечной любви?

AdMe.ru собрал собак и кошек, любовь которых к своему человеку растопит лед даже в самом черством сердце.

1. «Мой кот Пепе очень привязался к моей соседке по комнате. И вот она недавно съехала»

2. Собаку только что приняла в семью эта пожилая пара, и, судя по мимике счастливицы, она уже безмерно любит своих людей

3. Когда берешь собаку на работу, а она не устает напоминать тебе, что ты самый любимый ее человек

4. «Моего брата не было дома месяц. Его котик очень соскучился»

5. «Изо всех сил пытается успокоить мою расстроенную жену»

6. «Как только муж приходит домой и садится, они уже тут как тут»

7. «Мой человек — совершенство. Все, за что он берется, он делает идеально»

8. «Мой кот действительно любит моего папу»

9. «Соседский пес в меня влюбился»

10. «Иди, я тебя поцелую»

11. Когда твой человек вернулся спустя 9 недель

12. «На фото мой дедушка и его друг. Кот был с ним до самого конца и не отходил от его постели»

13. «Мы приняли Чарли в семью месяц назад, и я не перестаю удивляться его взгляду, полному самой чистой любви»

14. «Она часто держит любимого человека за палец, чтобы тот еще немножко посидел с ней»

15. «За 3 года, что мы вместе, мы накрутили уже уйму километров вдвоем»

16. Самое теплое одеялко для хозяина

17. Влюбленный взгляд

18. «Я беременна, и он не отходит от меня ни на шаг»

19. «Она смотрела на меня влюбленными глазами всю дорогу, пока мы ехали из приюта домой»

20. Эта кошечка слишком толстенькая, чтобы ловить мышей. Поэтому в качестве подарков она регулярно приносит хозяйке цветы. Ждет, когда они упадут с куста, а потом долго выбирает тот, что красивее

А как ваш питомец проявляет свою любовь?