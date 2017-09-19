20 потрясающих котов, которые сломали систему

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Котики — это не просто забавные создания, которыми люди без конца умиляются и сюсюкаются с ними. В первую очередь коты — это личности. Бунтари. Они бросают вызов системе и делают все по-своему. AdMe.ru собрал 20 фотографий невозмутимых и бессовестно крутых котов, которые сломали все стереотипы.

Технически этот кот не ходил по столу

Кошка «сломалась»: она обожает воду, лезет в воду, плавает, сидит, ходит, спит, и все это в полной ванне

— Какой он у тебя масти?

— Кот червей

Верховный правитель котов прорвал натяжной потолок

Кошачья йога. Уровень для продвинутых

Мне, пожалуйста, бокал шерстистого вина 10-летней выдержки

Решил прокатиться за кормом. А то пока там двуногий в магазин соберется...

Есть цветы — это прошлый век. Продвинутые коты растут вместо цветов

Чтобы понять пакет, думай как пакет. Ты должен стать пакетом!

Когда твой кот всю ночь орал, и на этот раз все-таки вызвал демона

Кот, у которого на спине тоже нарисован кот. Причем «спинной кот» толще самого кота

Этот четвероногий вывел понятие «лень» на новый уровень

Два кота отговаривают голубя от суицида

Водитель коробки

Эта кошка затмила своим обаянием всех восточных красавиц

Чтобы не намочить лапки, используйте новенькие ботинки своего человека

Кажется, не выйдет из этого кота хороший охотник

Выбор очевиден

«Вообще-то это моя собака»

Мне кажется, что мой кот на самом деле маленький человек в костюме кота

Обычный день раба и его хозяина