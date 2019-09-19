20+ поступков, которые совершают домашние животные, когда мы на них не смотрим

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В 2016 году вышел мультфильм «Тайная жизнь домашних животных», в котором показано, чем занимаются питомцы, пока их хозяева пропадают на работе. В реальной жизни все практически так же: наши четвероногие друзья вовсе не смотрят с тоской в окно и не спят смиренно у двери. Стоит нам только уйти из дома или же просто на минутку отвернуться, как они тут же отрываются кто во что горазд.

AdMe.ru узнал, как развлекают себя собаки и кошки, когда за ними никто не наблюдает.

«Мне так удобнее, хозяин»

Этот же пес

«Я не мог дышать, когда спал, поэтому решил установить камеру»

«Отвернулся буквально на секунду»

Наверное, сегодня тот день, когда этот кот достиг совершеннолетия

«Он обожает выкапывать яму и потом сидеть в ней целый день, наблюдая за окружающим миром»

«Одно мгновение она выглядела виноватой, а потом продолжила свое буйство»

После самой первой прогулки

Она просто спит

«Покойся с миром, моя упаковочная бумага»

«Моя собака всегда сидит в горшке»

«Хозяин, помнишь те документы, из-за которых ты так переживал? Мы от них избавились!»

«Забыл убрать на место масло...»

После такого взгляда что угодно простишь

«Познакомьтесь с Готеном. Именно из-за него нам приходится прятать нашу туалетную бумагу в шкафу»

«Принес кое-какую одежду со склада. Вышел из комнаты буквально на 15 секунд, вернулся и увидел это»

«Мой хаски „наслаждается“ видом из машины»

«Вот от чего я сегодня утром проснулся. Просто потрясающе...»

«Наша собака боится грозы, и мы дали ей успокоительное. Вот как она сидела»

«Похоже, это отличное место, чтобы попить воды»

«Возвращаюсь домой и вижу свою собаку, которая стащила свитер и застряла в нем»

«Можете называть меня „Ваше Величество“»