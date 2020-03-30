20+ питомцев, за нестандартной внешностью которых скрывается не один килограмм обаяния

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Для каждого хозяина его питомец — самый любимый и красивый, даже если в его облике есть необычные черты. Лишний хвост, косые глаза или дополнительные уши определенно могут стать украшением четвероногого друга. Ведь в этом случае внешность не главное — куда важнее любовь и забота хозяина.

Мы в AdMe.ru прошерстили социальные сети и нашли кошек и собак, которых обычными точно не назовешь. И от этого они кажутся еще более милыми.

Как будто она решила примерить чужие ушки

У этой невозмутимой собаки есть ирокез

У кота по имени Йода целых 4 уха

Это не игрушка, а кошечка по имени Октобер

«Мой первый кот в моем новом доме. Познакомьтесь с Фредди Пурркури»

«Кошка моей подруги перенесла операцию на губе и теперь все время выглядит немного по-бандитски»

Познакомьтесь со Скраппи, который выглядит как нордический бог в кошачьем обличье

Из-за родовой травмы у этого щенка осталось только одно ухо. Собака росла, и со временем ухо переместилось на макушку головы, отчего теперь собачка похожа на единорога

Мистер Беларус отчитывается за дежурство по дому

Его зовут Картошечка

Это Роуди — собака и Веном, два в одном

«Я работал с тысячами кошек. Но этот парень, вероятно, самый милый из тех, кого я когда-либо встречал. Знакомьтесь, Гордон!»

Вечно грустная собака по имени Мадам Брови

Мраморные глаза этой кошки завораживают

«Моя 11-летняя девочка. Я помню, как она была полностью черной»

Это Ленивец. Он родился с заячьей губой и деформированным носом. Сейчас ему почти 2 года, и он счастлив и здоров как никогда

О, эти шикарные усы!

Этот далматин с разноцветными глазами легко украдет ваше сердечко

«Клык готов веселиться»

Шерсть на теле этой кошки словно выгорела на солнце

Как будто в Пегги живут 2 разных кота

Эти лапки покорят кого угодно

Может, вы тоже владелец необычного питомца? Поделитесь с нами его фотографиями.