20+ питомцев, за нестандартной внешностью которых скрывается не один килограмм обаяния
Для каждого хозяина его питомец — самый любимый и красивый, даже если в его облике есть необычные черты. Лишний хвост, косые глаза или дополнительные уши определенно могут стать украшением четвероногого друга. Ведь в этом случае внешность не главное — куда важнее любовь и забота хозяина.
Мы в AdMe.ru прошерстили социальные сети и нашли кошек и собак, которых обычными точно не назовешь. И от этого они кажутся еще более милыми.
Как будто она решила примерить чужие ушки
У этой невозмутимой собаки есть ирокез
У кота по имени Йода целых 4 уха
Это не игрушка, а кошечка по имени Октобер
«Мой первый кот в моем новом доме. Познакомьтесь с Фредди Пурркури»
«Кошка моей подруги перенесла операцию на губе и теперь все время выглядит немного по-бандитски»
Познакомьтесь со Скраппи, который выглядит как нордический бог в кошачьем обличье
Из-за родовой травмы у этого щенка осталось только одно ухо. Собака росла, и со временем ухо переместилось на макушку головы, отчего теперь собачка похожа на единорога
Мистер Беларус отчитывается за дежурство по дому
Его зовут Картошечка
Это Роуди — собака и Веном, два в одном
«Я работал с тысячами кошек. Но этот парень, вероятно, самый милый из тех, кого я когда-либо встречал. Знакомьтесь, Гордон!»
Вечно грустная собака по имени Мадам Брови
Мраморные глаза этой кошки завораживают
«Моя 11-летняя девочка. Я помню, как она была полностью черной»
Это Ленивец. Он родился с заячьей губой и деформированным носом. Сейчас ему почти 2 года, и он счастлив и здоров как никогда
О, эти шикарные усы!
Этот далматин с разноцветными глазами легко украдет ваше сердечко
«Клык готов веселиться»
Шерсть на теле этой кошки словно выгорела на солнце
Как будто в Пегги живут 2 разных кота
Эти лапки покорят кого угодно
Может, вы тоже владелец необычного питомца? Поделитесь с нами его фотографиями.
Фото на превью unknown author / imgur