20+ питомцев, которые заимели странные привычки, чтобы манипулировать хозяевами
Говорят, что питомцы похожи на своих хозяев. Например, у общительных людей активные кошки и собаки, а у тех, кто не любит частые взаимодействия с окружающими, животные более пугливые и беспокойные. Иногда поведение домашних любимцев очень просто объяснить, но порой их повадки вызывают у владельцев удивление, и те задаются резонным вопросом: где животные этому научились?
Мы в AdMe.ru наткнулись на комментарии пользователей, чьи питомцы ведут себя слегка странно. Если бы вы оказались случайным свидетелем того, как проявляются самые чудаковатые из их привычек, увиденное точно оставило бы вас в легком замешательстве.
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Один из моих псов спит только под одеялом. Я знаю, что только так он может хорошо выспаться. Поэтому если он ложится, то я всегда его накрываю. © RandomlyPMsCutePics / Reddit
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Однажды кот принес мне носок из корзины с грязным бельем. Это было так мило, что я его похвалил и погладил. Мои действия запустили бесконечный цикл: теперь он постоянно приносит мне грязную одежду. © ijflwe42 / Reddit
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Если моя собака слышит музыку выключения, которая звучит на всех компьютерах с Windows 7, она начинает бегать по комнате. Дело в том, что раньше я всегда выключал компьютер, прежде чем выйти из дома. Если я уходил, собаку отводил обычно к маме. Прошло уже 3 года с того момента, как я перешел на Windows 10, но стоит всего лишь воспроизвести тот звук на YouTube, как она начинает вести себя так же, как прежде. © TheMidnightScorpion / Reddit
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Моя черепаха наступает мне на ногу, когда хочет есть. © LizardPossum / Reddit
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У нас был немецкий дог, и у него была своя фишка. Допустим, вы сели поесть. Пес это замечает и сразу же идет пить воду. Возвращаясь, он как следует целится и от всей души трясет своими брылями, как бы отряхиваясь от воды. Он это делал для того, чтобы слюни попали на тарелку. Догадайтесь, кому доставалась обслюнявленная еда? © ZX204 / Pikabu
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С тех пор, как сосед по комнате завел кота, мой пес начал откликаться на «кис-кис-кис», потому что хочет любви и угощений. © theothersoul / Reddit
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Когда мой муж заходит в домашний офис, он целует меня в лоб, прежде чем удалиться. Мой кот знает, что такие поцелуи — проявление нежности. Если рыжий любимец находится неподалеку, он смотрит на мужа и жалобно пищит, пока его тоже не поцелуют. © jemmo_ / Reddit
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У моего кролика есть специальный мячик, в который я кладу лакомства. Если он находит обыкновенные мячики, то по привычке начинает крутить их во все стороны своим маленьким милым носиком. © babyishAuri / Reddit
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Когда моя змея была совсем малюткой, мы помещали ее в небольшое укрытие. Там она могла спрятаться и поесть. Теперь каждый раз, когда змея голодна, она садится в укрытие и ждет еды. © shiny-pebbles / Reddit
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Когда я был маленьким, постоянно таскал с собой кошку. Так как она была у меня на руках, я не мог нажать на выключатель и использовал для этого ее вытянутые лапы. Сейчас эта маленькая безобразница сама выключает и включает свет ради забавы. © Kayleiighm / Reddit
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Моя рыбка — тот еще сорвиголова. Если я наливаю новую воду в аквариум, он направляется в поток, который стремительно толкает его вниз. Затем мой приятель делает круг и проделывает все снова, пока я не прекращу наливать. Кажется, ему от этого по-настоящему весело. © Youpunyhumans / Reddit
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Одно время я работал из дома, приходилось много разговаривать по телефону. Когда я брал трубку, моя собака лаяла. Чтобы она замолчала, я давал ей угощение. В какой-то момент она стала ходить вокруг меня и начинала лаять, как только я надевал гарнитуру. Я уже не работаю в той компании, но держу эту гарнитуру на полке. Сейчас, когда собака хочет чего-то вкусного, она лает на нее, а потом смотрит на меня. © definitlynotddevito / Reddit
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Просыпаясь каждое утро, я чешу своему псу живот. Теперь, вне зависимости от времени суток, фраза «доброе утро» автоматически укладывает его на спину в ожидании почесываний. © not-whoyouthink / Reddit
- Будучи ребенком, я посещал уроки игры на гитаре. Мама отвозила меня до музыкальной школы и брала с собой пса, так что когда четвероногий видел чехол от гитары, то он начинал суетиться и радоваться, ведь его ждала поездка на машине. © 0rangePolarBea / Reddit
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Мой пес лает, когда на экране телевизора появляется какое-либо животное. Я решила говорить, какие из них могут принести ему вред и что лучше перестать на них гавкать. Теперь, когда мой пес видит в какой-нибудь передаче животное, он лает, а потом смотрит на меня в ожидании одобрения или осуждения. © RugbyAndDragQueens / Reddit
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Раньше моя мама звонила в колокольчик, чтобы собрать всех домочадцев на ужин. Хотя нашему коту ничего не давали во время еды, он все равно прибегал на кухню, когда слышал этот звук. © Tygermouse / Reddit
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Мои черепахи знают, что если на мне голубые перчатки, я собираюсь чистить их аквариум. Одна из них спокойно претерпевает эти временные неудобства, а другая уплывает куда подальше при одном лишь виде чего-то голубого. © SyrupDip01 / Reddit
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Я как-то подкормил бродячего пса. Он дал себя за это погладить и решил проводить меня до остановки. Затем ситуация повторилась — я кормлю, он провожает. Спустя время я начал забывать про своего телохранителя, пока не обнаружил аккуратную кучку рядом с калиткой. Решено было закопать ее подальше от оживленного места. Через неделю я снова обнаружил кучку. Не знаю почему, но я сразу подумал, что это мой свободолюбивый знакомый оставляет мне знаки. Я ради эксперимента решил оставить ему еду, положил ее на пенек и ушел на работу. Вечером меня ждали пустой пенек и закопанная кучка. Вот так и живем: если мы встречаемся, то он бежит ко мне и машет хвостом, а потом сопровождает меня в пути. Если нет, то он оставляет мне свой знак. © n0sferatu / Pikabu
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Когда я принимаю ванну, то сажаю своего кота в пластиковую коробку и позволяю ему плавать рядом. Я начала делать так только месяц назад, но теперь каждый раз, когда я начинаю набирать воду, кот подбегает к шкафу, где стоит коробка, и прыгает внутрь. © aquickcupofcoffee / Reddit
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Однажды мой попугайчик сломал лапку, и на ней была крохотная шина. В этот период он забирался на вершину клетки с помощью клюва и здоровой ноги, а затем повисал на ней и смотрел на меня. Он знал, что я залезу внутрь клетки рукой и позволю ему упасть в свою ладонь. © spaceship4parakeet / Reddit
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Мой кот привык, что я чешу его подбородок, когда ему вздумается. Сижу я, значит, работаю, краем глаза вижу, что он подошел к креслу за порцией почесушек. Протягиваю руку, делаю привычный «шкряб-шкряб» и вдруг чувствую, что чешу что-то не то. Перевожу взгляд и вижу округлившиеся глаза кота, который, видимо, чуть раньше решил зевнуть. В общем, отлично почесала небо коту. © Nettero / Pikabu
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Моя племянница любит звонить моей маме по FaceTime, чтобы пообщаться с нашей собакой. Когда она была щенком, мама клала ее во время разговора на колени. Сейчас собака весит чуть больше 36 кг и каждый раз запрыгивает на колени, когда слышит, что кто-то делает звонок через это приложение. © bb_or_not_bb / Reddit
А у ваших домашних любимцев есть какие-нибудь необычные привычки?