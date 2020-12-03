20+ питомцев, которые заимели странные привычки, чтобы манипулировать хозяевами

Я как-то подкормил бродячего пса. Он дал себя за это погладить и решил проводить меня до остановки. Затем ситуация повторилась — я кормлю, он провожает. Спустя время я начал забывать про своего телохранителя, пока не обнаружил аккуратную кучку рядом с калиткой. Решено было закопать ее подальше от оживленного места. Через неделю я снова обнаружил кучку. Не знаю почему, но я сразу подумал, что это мой свободолюбивый знакомый оставляет мне знаки. Я ради эксперимента решил оставить ему еду, положил ее на пенек и ушел на работу. Вечером меня ждали пустой пенек и закопанная кучка. Вот так и живем: если мы встречаемся, то он бежит ко мне и машет хвостом, а потом сопровождает меня в пути. Если нет, то он оставляет мне свой знак. © n0sferatu / Pikabu