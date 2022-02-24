20 питомцев, мимика которых настолько выразительная, что они могут вести курсы актерского мастерства

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Уже давно доказано, что животные умеют испытывать некоторые эмоции, например радость, любовь, страх и отчаяние. И в этом, честно говоря, сложно сомневаться, ведь достаточно понаблюдать за нашими питомцами в тех или иных ситуациях. Выражения на их мордашках говорят красноречивее научных утверждений.

Мы в AdMe.ru можем бесконечно любоваться фотографиями питомцев, особенно тех, чья мимика похожа на человеческую.

1. «Профессиональный кот-попрошайка, попрошайничает помаленьку в Болгарии. С такой харизмой, естественно, не голодает»

2. «Ее взгляд, когда кто-то подъехал к нашему дому»

3. «Представляю вам лучшую фотографию моего кота, которую я только делал»

4. «Я рассказала ей анекдот»

5. «Это Бетти в разных стадиях сердитости»

6. «Мне тоже зубки надо почистить!»

7. «Это Сесил. Я взяла его прямо на работе в Starbucks»

«К нам приехал клиент, показал мне пассажирское сиденье, полное котят, и спросил: „Хочешь котенка?“ И я взяла одного. Сунула его в карман фартука и попросила менеджера отпустить меня домой пораньше. Сесилу сейчас уже 6 лет».

8. «Реакция моей собаки, когда я сдернул с нее одеяло»

9. «Думаю, моему коту нравится его новая когтеточка из комиссионного магазина»

10. «Мой руководитель проверяет ход работы»

11. «Мой кот увидел лакомство»

12. Поймали с поличным

13. После тяжелого игрального дня. Кстати, утром лежанка стояла в левом углу

14. «Первый день моей „удаленки“. Надо же обратить на себя внимание хозяйки»

15. «Сфотографировал мою кошку, и она мне кое-кого напомнила»

16. На этом снимке она выглядит как сумасшедший ученый

17. «Познакомьтесь с моей кошкой Зельдой. Это самая смешная ее фотография, которую я делала»

18. «Человек, когда ты вернешься к своей работе?!»

19. «Эта красотка просто покорила мое сердце»

«Это кошка моего парня. Она мягкая, как облачко, воркует, как птичка, говорит по-шведски и по-английски, умеет обниматься, еще такая дерзкая, какая только может быть».

20. «Моя кошечка выглядит так, будто у нее белая подводка на глазах»