20+ человек, которые отвели на стрижку лохматого монстра, а получили обратно совсем другого питомца
Нетривиальная стрижка может здорово изменить внешность не только человека, но и домашнего любимца. Крутые грумеры с ножницами и расческами наперевес способны превратить любого заросшего питомца в ухоженного милашку. Но иногда хвостатые члены семьи попадают в руки к не самым профессиональным мастерам, и тогда хозяевам остается лишь утешаться фразой «Шерсть не зубы — отрастет».
Мы в AdMe.ru просмотрели фотографии владельцев домашних животных, которые отвели своих любимцев в салон. И еще раз поняли: будет стрижка удачной или нет, угадать заранее практически невозможно.
«Грумер сказала, что шерсть моей собаки свалялась до состояния овечьей — в один большой кусок. Сейчас пес кажется намного счастливее и круче»
«Нам пришлось постричь кота. Понадобилось несколько человек, чтобы удержать его на месте во время стрижки»
«Мой песель не очень хорошо вел себя у грумеров, поэтому им пришлось подстричь его машинкой»
«Отправил свою собаку к грумеру, и вот в каком виде мне ее вернули»
После стрижки этот пес стал похож на самую очаровательную ватную палочку в мире
«Моя кошка до и после посещения парикмахера»
Когда собаку после стрижки можно узнать только по выражению глаз
«Мой пес до и после первого визита к грумеру»
Слева — лохматый старичок, справа — песель в самом расцвете сил
Вот так и узнаешь, что кот не толстый — у него просто кость пушистая
«После стрижки он выглядит по-другому»
- Вы уверены, что вам вернули ту же собаку? © hdpq / Reddit
Надо же: внутри этого отвязного хиппи скрывался мимимишный пай-мальчик
«Моя девушка — грумер. Вот как выглядит морская свинка до и после того, как она над ней поработала»
«Моя собака до стрижки и моя собака после стрижки — это две разные собаки»
«Вам не кажется, что грумер вернул мне не ту собаку?»
«Наконец-то подстригли своего питомца. Знакомьтесь, это Лаки, двортерьер»
«Самый старший и самый пушистый член стаи ездил стричься. Всей семьей переживали за грумера, но все прошло хорошо!»
Было и так хорошо, а стало еще лучше
До и после стрижки
- О, в меховой куче нашли песеля. Симпатичный! © Zest1978 / Pikabu
«Мой маленький приятель постригся»
«Летом колтунов на даче насобирала, пришлось стричь. Кошка с нами неделю не разговаривала»
«Николь Федоровна поменяла имидж. Многие утверждают, что это разные собаки»
А вы делаете своим питомцам стрижки или придерживаетесь принципа «что выросло — то выросло»?
Фото на превью koalenochka / Pikabu
AdMe/Животные/20+ человек, которые отвели на стрижку лохматого монстра, а получили обратно совсем другого питомца
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