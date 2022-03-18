20+ человек, которые отвели на стрижку лохматого монстра, а получили обратно совсем другого питомца

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Нетривиальная стрижка может здорово изменить внешность не только человека, но и домашнего любимца. Крутые грумеры с ножницами и расческами наперевес способны превратить любого заросшего питомца в ухоженного милашку. Но иногда хвостатые члены семьи попадают в руки к не самым профессиональным мастерам, и тогда хозяевам остается лишь утешаться фразой «Шерсть не зубы — отрастет».

Мы в AdMe.ru просмотрели фотографии владельцев домашних животных, которые отвели своих любимцев в салон. И еще раз поняли: будет стрижка удачной или нет, угадать заранее практически невозможно.

«Грумер сказала, что шерсть моей собаки свалялась до состояния овечьей — в один большой кусок. Сейчас пес кажется намного счастливее и круче»

«Нам пришлось постричь кота. Понадобилось несколько человек, чтобы удержать его на месте во время стрижки»

«Мой песель не очень хорошо вел себя у грумеров, поэтому им пришлось подстричь его машинкой»

«Отправил свою собаку к грумеру, и вот в каком виде мне ее вернули»

После стрижки этот пес стал похож на самую очаровательную ватную палочку в мире

«Моя кошка до и после посещения парикмахера»

Когда собаку после стрижки можно узнать только по выражению глаз

«Мой пес до и после первого визита к грумеру»

Слева — лохматый старичок, справа — песель в самом расцвете сил

Вот так и узнаешь, что кот не толстый — у него просто кость пушистая

«После стрижки он выглядит по-другому»

Вы уверены, что вам вернули ту же собаку? © hdpq / Reddit

Надо же: внутри этого отвязного хиппи скрывался мимимишный пай-мальчик

«Моя девушка — грумер. Вот как выглядит морская свинка до и после того, как она над ней поработала»

«Моя собака до стрижки и моя собака после стрижки — это две разные собаки»

«Вам не кажется, что грумер вернул мне не ту собаку?»

«Наконец-то подстригли своего питомца. Знакомьтесь, это Лаки, двортерьер»

«Самый старший и самый пушистый член стаи ездил стричься. Всей семьей переживали за грумера, но все прошло хорошо!»

Было и так хорошо, а стало еще лучше

До и после стрижки

О, в меховой куче нашли песеля. Симпатичный! © Zest1978 / Pikabu

«Мой маленький приятель постригся»

«Летом колтунов на даче насобирала, пришлось стричь. Кошка с нами неделю не разговаривала»

«Николь Федоровна поменяла имидж. Многие утверждают, что это разные собаки»