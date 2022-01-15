20 питомцев, которые заслуживают отдельного «Оскара» за свою эмоциональность

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Исследователи считают, что животные способны испытывать эмоции, в частности радость, страх, любовь, отчаяние и горе. И владельцы домашних пушистиков с этим согласны на 100 %. Вы сами только посмотрите на взгляды и выражения морд героев нашей статьи, особенно в пункте 19.

Мы в AdMe.ru, как нетрудно догадаться, обожаем кошечек и песиков. Особенно тех, кто не скупится на эмоции, например как эти милые мордахи.

1. «Это Бетти. И она вас всех ненавидит»

2. Этот взгляд говорит о том, что она просит угощения. И она его получит

3. «Пытаюсь сделать хороший снимок Лувра»

4. «Мой муж думал, что жалюзи помешают этим кошкам прыгать на подоконник. Ну-ну»

5. «Он просто пялился на меня так в течение 5 минут»

6. «Лили не нравится, что я фотографирую ее „кроличью“ попку. Но она такая милая»

7. «В семье моего друга какое-то время присматривают за котенком. Кажется, Брут этим очень обеспокоен»

8. «Котеано Которотти поет „O Sole Meow“»

9. «Я просто спросила, не хочет ли он прогуляться, когда проснется»

10. Мордочка котенка, который узнал, для чего нужна ванна

11. «Почему бы тебе не пойти и не посидеть в моей кошачьей корзинке?»

12. Печально то, что это ее самая счастливая морда

13. «Удалось запечатлеть моего обычно красивого любимчика супердерзким»

14. «И так каждый раз, когда мы проходим мимо лестницы»

15. «В разговоре с парнем случайно произнесла слово „прогулка“»

16. «Вот так Зигги говорит мне, что хочет пить»

17. «Моя собака выглядит так, будто ее возлюбленный ушел в море на 90 дней и она ждет его возвращения»

18. «Цири понятия не имеет, кто съел рождественское печенье, пока мы ходили за покупками. Она так зла, что даже не может смотреть на тарелку»

19. «Я сказал, что хочу на завтрак яйца и авокадо»

20. Министр невозмутимых дел