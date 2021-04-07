20+ фото выросших питомцев, которые с возрастом стали еще более очаровательными

Все маленькие такие хорошенькие! Эта фраза подходит абсолютно ко всем живым существам на нашей планете. Но особенно мы умиляемся при виде тех, кто живет с нами под одной крышей и растет на наших глазах. Тем более что время летит незаметно. И вот этот маленький плюшевый комок внезапно превратился в благородного и солидного зверя, которого так и хочется обнять покрепче.

Мы в AdMe.ru любим всех животных: и больших, и маленьких. Ведь когда домашний любимец вырастает, то он остается таким же пушистым очаровашкой. И эта подборка тому подтверждение. А в бонусе вас ждет доказательство того, что не только котики и песики вызывают восторг у своих хозяев, когда становятся взрослыми.

1. «Йонтан, когда мы только его взяли и теперь»

2. «Три кота, три хвоста»

3. «Спустя 1 год»

4. «Тимофей год спустя»

5. «Мой лучший друг дважды поборол рак, и на этой неделе ему исполнилось 15 лет»

6. «Знакомьтесь, наш сфинкс. Вернее, нам так говорили, когда мы брали его котенком. Но мы ни капли не расстроены, теперь член семьи»

7. «Эволюция бабочки-собаки»

8. «Через 2 года»

9. «На день рождения дарили всякое. Но с моим лучшим подарком мы уже 3 года вместе, и это любовь, ответственность, веселье, дисциплина — целая жизнь»

10. «Хочется поделиться тем, как выросла эта красотка. Знакомьтесь, Алиса Прохоровна, в семье просто Лиска»

11. «С разницей в 4 месяца. Это нормально?»

12. «Взгляд совы не меняется»

13. «История о том, как за полгода мой муж сравнительно уменьшился в размерах»

14. «Представляете, я еще ни разу не выкладывал в интернет котов. Но лучше поздно, чем никогда, правда? Встречайте: Кочерыжка»

15. «Вафле исполнилось 2»

16. «Знакомьтесь, Черри»

17. «Подросла и больше не удивляется, точно знает, что красотка»

18. «Превратилась в прекрасную молодую леди»

19. «Здесь ей 1 месяц (уши уже при ней)»

20. «Когда-то давно мы с женой принесли домой маленький комочек с очень грустным выражением на морде. Комочек ел (5 раз в день) и рос. Итого получилось 65 кг неуемной энергии, силы и преданности»

21. «9 лет меняют взгляд кардинально — бездна мудрости и презрения, все тлен»

22. «Мне всегда было интересно, как она будет выглядеть, когда повзрослеет. Ее красота осталась с ней»

23. «Как быстро растут котики — из маленькой ириски в огромного ирисыча»

24. «Ее счастливая шляпа продолжает уменьшаться в размерах, хотя раньше подходила идеально»

25. «Наконец-то мне удалось воссоздать это фото»

26. «Мой малыш был худым и грустным. Теперь я понял, что зря беспокоился»

Бонус: «Когда эта крошка появилась у нас, она была настолько маленькая, что первые 2 недели жила в контейнере из-под соевого соуса»