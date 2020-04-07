20+ питомцев, которые выросли, а своим привычкам не изменили
С возрастом у человека меняются привычки и вкусы. Но это не касается наших домашних животных. Они могут с самого детства и до глубокой старости спать в одном и том же месте или, допустим, играть с любимой игрушкой. Кстати, позы для сна наши питомцы тоже предпочитают не менять.
Мы в AdMe.ru всей душой обожаем хвостатых питомцев и не скрываем этого (потому часто и постим различные подборки фото с ними). Вот 20+ фотографий котов и собак, которые, несмотря на возраст, остались верны своим привычкам.
7 недель и 15 соответственно
2 месяца vs. 20 месяцев
Эллиот со своей любимой игрушкой: 4 недели vs. зрелый возраст
Детство vs. Зрелость
2 месяца vs. 9 месяцев
Разница между снимками — 2 года
Полгода и 8 лет
8 недель и 8 месяцев
Годы идут, привычки остаются
Старые привычки невозможно изменить
Когда вырос — и в привычное место влезает только голова
Одна и та же подушка. Вверху — 2 месяца, внизу — полгода
3 месяца vs. 3 года
8 недель и 8 месяцев
Разница между снимками — 13 месяцев
«Я и моя собака в 16 недель и в 4 года. Теперь она стала лучшим одеялом»
12 недель и 6 месяцев
8 недель и 5 месяцев
«Сегодня у Тоби первый день рождения. На фото он в 10 недель и в 1 год»
9 недель vs. 16 недель
«Все еще растет»
А ваши питомцы тоже с возрастом не поменяли свои привычки? Что они всегда делают одинаково?