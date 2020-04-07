20+ питомцев, которые выросли, а своим привычкам не изменили

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С возрастом у человека меняются привычки и вкусы. Но это не касается наших домашних животных. Они могут с самого детства и до глубокой старости спать в одном и том же месте или, допустим, играть с любимой игрушкой. Кстати, позы для сна наши питомцы тоже предпочитают не менять.

Мы в AdMe.ru всей душой обожаем хвостатых питомцев и не скрываем этого (потому часто и постим различные подборки фото с ними). Вот 20+ фотографий котов и собак, которые, несмотря на возраст, остались верны своим привычкам.

7 недель и 15 соответственно

2 месяца vs. 20 месяцев

Эллиот со своей любимой игрушкой: 4 недели vs. зрелый возраст

Детство vs. Зрелость

2 месяца vs. 9 месяцев

Разница между снимками — 2 года

Полгода и 8 лет

8 недель и 8 месяцев

Годы идут, привычки остаются

Старые привычки невозможно изменить

Когда вырос — и в привычное место влезает только голова

Одна и та же подушка. Вверху — 2 месяца, внизу — полгода

3 месяца vs. 3 года

8 недель и 8 месяцев

Разница между снимками — 13 месяцев

«Я и моя собака в 16 недель и в 4 года. Теперь она стала лучшим одеялом»

12 недель и 6 месяцев

8 недель и 5 месяцев

«Сегодня у Тоби первый день рождения. На фото он в 10 недель и в 1 год»

9 недель vs. 16 недель

«Все еще растет»