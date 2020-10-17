20+ питомцев, которые внезапно решили: «Хороший человек, остаюсь с тобой»
Решение завести питомца — дело, безусловно, ответственное. Мы изучаем всевозможные источники о содержании и воспитании домашнего любимца, да и просто морально готовимся. Но иногда что-то идет совсем не так и животное само выбирает нас из тысяч людей, как бы говоря: «Человек, ты — мой».
Мы в AdMe.ru зачитались историями о том, как питомцы отбросили все стереотипы и сами выбрали себе в качестве хозяев наших читателей. И ну как тут сопротивляться?
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За пару дней до Нового года зашла в свой подъезд, и он кинулся ко мне с громким мяуканьем. Явно домашний, взрослый, невероятно красивый огненный кот. Принесла ему еды и шерстяных тряпок. Потом соорудила коробку, подняла на этаж, затащила в общий коридор. Купила лоток. Он был на все согласен и всему рад. И ничего не требовал. Все это время ждала, что его найдут. Объявления развешивала. Никак не планировала заводить кота, тем более взрослого. Его не искали.
Он прожил с нами 17 лет. Интеллигентнейший и умнейший кот. Мне странно сейчас думать, что я не схватила сразу моего Кузьку в охапку и не потащила домой, а оставила за дверью на несколько дней. © Анна Марьянова / facebook
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А к нам на 5-й этаж пришла собачка и, когда мы открыли дверь, она вошла, как к себе домой. Конечно же, мы ее приняли, а как иначе. Через день родила деток. До сих пор я не могу разгадать, почему она выбрала нашу квартиру, а не 1-й этаж. © Lida Katalkina / facebook
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Выяснилось, что у мамы подруги кошка окотилась и есть очень красивая белая девочка. И вот мы приходим. Выбегает кошачий прайд, и быстрее всех бежит маленькая обычная полосатая девчонка и запрыгивает в мою раскрытую сумку, которая стояла на полу. И выходить оттуда отказывается напрочь. Она и уехала со мной. Почти 14 лет вместе. © Natali Kuzmina / facebook
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К маме на огороде подошла кошечка-подросток и начала громко орать. Откуда она взялась, мы до сих пор не знаем. Но выбрала свое место под солнцем и в сердце мамы живет уже 3-й год. В общем, завела нас для себя. © Алла Васильевна / facebook
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Иду я как-то по улице и вижу — сидит котенок, пушистенький такой. Я погладила его, и он прямо с места стал проситься на руки с громким урчанием. Мне трудно было даже отойти от него. А рядом стояла пожилая женщина и спросила меня: «Что, понравился? Забери себе». Так у меня появился Найс, умничка и красавец. Уже год мы вместе. © Людмила Плавинская / facebook
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Это было в далеком детстве. Дело было зимой, в лютый мороз. За дверью жалобно и настойчиво мяукала кошка. Мама открыла дверь. На пороге сидела взрослая кошка-мать, а рядом с ней — новорожденный котенок, который тихо пищал. Мы впустили их. Но кошка попросилась наружу и через минуту появилась с еще одним котенком, и так повторялось еще 3 раза. Мы постелили им одеяло под батареями и накормили совершенно обессилевшую замершую мамашу. © Ina Kram / facebook
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Привезли собаку в ветеринарную клинику, там стояла клетка с громко орущим рыжим котенком. Все время, что мы были на приеме, котенок вытаскивал лапу через прутья и бил меня по плечу. Доктор сказал, что он бездомный: его нашли волонтеры в подвале с больной лапой. В итоге, когда котенка подлечили, мы забрали его домой. Теперь от него слышно только сухое «Ма!». Как говорит мама, он на всю жизнь наорался, когда хотел, чтобы мы его заметили. © Nataly G-va / facebook
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Ко мне прибилась взрослая кошка возле дома много лет назад. Встречала и провожала до остановки каждое утро. А потом начала «заходить в гости» в квартиру, ну и в один день уже осталась насовсем. © ליאל אידל / facebook
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К моему молодому человеку, собачнику, пришла в дом кошка, раздвинула лабрадоров и легла между ними. Так и осталась. Оказалась беременной, он сам принимал роды, одного котенка пришлось реанимировать, и теперь это его любимая девочка. Остальные живут у родственников и соседей. © Elena Gilman / facebook
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Моя кошка тоже сама себя завела (или меня для себя). 2 дня сидела на моей машине во дворе, на 3-й день я решила отвезти ее на дачу, вынесла переноску, она сама туда залезла и тихо сидела всю дорогу. На даче никуда не ушла, и вот уже 2 года с нами. © Ирина Скуратова / facebook
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Мой нынешний кот настойчиво приходил к нам домой, как к себе. Иногда прихожу, а он спит на диване, как ни в чем не бывало: утром просочился незаметно. Да и ведет себя так, будто всю жизнь был моим котом. Я его выпроваживала где-то с месяц. Потом смирилась, и теперь это наш кот. © Елена Фуртатова / facebook
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А мы на даче ужинали летом — в окошко запрыгнула кошка с котенком в зубах, спрятала котенка в шкафу и ушла. Он совсем маленький был, только глазки открыл. Остался с нами. © Svetlana Yu / facebook
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Мое черное чудо живет с нами уже 12 лет. А пришел он в 12 часов ночи к нашей двери в квартиру и дико орал, требуя открыть. Открыла посмотреть, кто там кричит, а он (размером с ладошку) бегом в дом и на кухню к холодильнику. Так и живет с нами до сих пор. © Irina Frau Ishutina / facebook
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И к нам пришел котенок. Сам. Из ниоткуда. В то время мы жили одни в чистом поле. Ближайшее жилье в полукилометре от нас. Муж, который был против кошек вообще, сам притащил под курткой. Теперь у нас живет шикарный и любимый кот по кличке Барсик. © Зульфия Ижанова / facebook
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Звонок в дверь, дома мама мужа. Открывает — нет никого. Смотрит телевизор дальше. Вдруг слышит странный звук, будто «мяу». Думает, все, мерещится что-то. Тут опять: «Мяу!» Вдруг на середину комнаты выходит пушистое чудо — 2,5 месяца, как потом выяснилось. Крем-брюле с ванилью. В этом году будет 9 лет, как Масяня с нами, очаровательная кошечка. © Наталья Сабурова / facebook
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Ко мне в машину запрыгнула. Красота неземная, назвала Пуррой. А до нее еще кошка тоже в дом забежала пару лет назад. © Yuliya Lazovik / facebook
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А я свою любимую умнейшую черную красавицу Наоми забрала из кафе. Шли с подругой с пляжа и зашли в кафе. Подруга увидела котенка, спящего на подоконнике. Я взяла его на руки, а он заплакал, как человек... Я сразу же посадила ее (котенок оказался кошечкой) в пляжную сумку и со словами «Теперь будешь жить у меня» забрала к себе. Наоми оказалась умнейшей кошкой. Живет она со мной уже 10 лет, и я ни разу не пожалела о своем поступке. © Лилия Тимошенко / facebook
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Котик пришел к нам сам. А потом привел свою жену и детей — так они и завелись все у нас. © Бэллис Дудаева / facebook
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Кошка Моня была с нами 15 лет. Черная, сама залезла котенком ко мне на колени у подруги. Спустя 2 года, как ее не стало, на отдыхе ко мне в сумку залез черный котенок и уснул там. Привезла домой. Больной, слабый, сопливый. Уже год вместе. Самый ласковый котяра стал. Может, это Моня реинкарнировалась в такого же черного Мусика? © Лилия Барнатович / facebook
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Я сказала: «Заведу кота, если только сам придет и попросится». Вот, собственно, и пришел, стал орать под дверью. © Ольга Цыпляева / facebook
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Разглядела его в толпе прохожих у входа в метро. Была зима, дождь и холод, грязь по колено. А он стоял такой чистый и испуганный, с больными глазками. Даже не думая, взяла на руки, он обнял меня, и мы пошли в метро. Но его не хотели впускать без переноски, и мне пришлось снять с себя куртку и закутать его. Так и пришли домой — он теплый и сухой, а я мокрая и холодная. Ни минуты не жалею, что забрала его. © Гюнай Меджидова / facebook
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Ко мне собака пришла под дверь на 8 Марта. Открыли дверь, а за дверью щенок. Мы подумали, что это чей-то, но в подъезде было так холодно, что невозможно было его оставить. Впустили домой, стали искать хозяев, не нашли. В общем, оставили собаку себе, очень красивая и умная. © Ирина Короткова / facebook
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Как-то мы с мужем открыли дверь, и в квартиру зашла кошечка, месяцев 4 от роду. Без минуты сомнений она двинулась на кухню к мусорному ведру, достала несколько картофельных очистков, перекусила и направилась к мужу. Залезла на его ногу в гипсе и принялась лечить. Так наша кошка завела сама себя. © Марина Моисеева / facebook
А как в вашем доме появился питомец?