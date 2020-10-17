20+ питомцев, которые внезапно решили: «Хороший человек, остаюсь с тобой»

За пару дней до Нового года зашла в свой подъезд, и он кинулся ко мне с громким мяуканьем. Явно домашний, взрослый, невероятно красивый огненный кот. Принесла ему еды и шерстяных тряпок. Потом соорудила коробку, подняла на этаж, затащила в общий коридор. Купила лоток. Он был на все согласен и всему рад. И ничего не требовал. Все это время ждала, что его найдут. Объявления развешивала. Никак не планировала заводить кота, тем более взрослого. Его не искали.

Он прожил с нами 17 лет. Интеллигентнейший и умнейший кот. Мне странно сейчас думать, что я не схватила сразу моего Кузьку в охапку и не потащила домой, а оставила за дверью на несколько дней. © Анна Марьянова / facebook