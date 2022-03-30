20+ питомцев, которые смотрят на своих хозяев так, словно души в них не чают

Пожалуй, каждый владелец питомца уверен, что его мохнатый друг испытывает к нему привязанность, а может, даже и любовь. Ведь стоит только поймать на себе восхищенный взгляд пушистика, как все становится понятно и без исследований ученых. Они, к слову, доказали, что собаки любят своих хозяев в 5 раз сильнее, чем кошки.

Ни для кого не секрет, что мы в AdMe.ru обожаем животных и готовы пересматривать тысячи фотографий с ними. А в этой подборке у нас только те питомцы, которые смотрят на своих хозяев так, будто в душу им заглядывают.

1. «Доброе утро!»

2. «Моя маленькая подружка в день, когда ее взяли из приюта»

3. «Они так сидят перед сном почти каждый вечер»

4. «Мой лабрадор без ума от моего парня»

5. Она будто позирует на камеру

6. «Он ее фаворит, и я смирилась с этим»

7. «Она немного папина дочка»

8. «Это был мой песик до тех пор, пока он не познакомился с моим парнем»

9. «Мой муж объясняет нашей кошке, какая она милая сюси-пусечка»

10. «Старый дружочек, радующийся своей мамочке»

11. «Хоппер явно любит своего папочку»

12. «Я и мой милый малыш»

13. «Ой, какая же она сладенькая»

14. Эта любовь взаимна

15. «Тайсон и его мама»

16. Такие симпатичные подушечки лап

17. Здесь все взаимно

18. «Это она так заботится о своей усталой подушке-человеке: мурлычет и прижимается к ней, чтобы они обе чувствовали себя лучше»

19. «Это Космо, который излучает невероятное обаяние»

20. «Зельда наблюдает за тем, как папочка собирается на работу»

21. «Она смотрит на меня, затем на вас, потом снова на меня»

22. «Мы с моим 10-недельным лабрадудлем уже влюблены друг в друга»