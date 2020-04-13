20+ питомцев, которые оказались один на один со своим отражением

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Узнают ли животные себя в зеркале? Ученые до сих пор не дают однозначного ответа на этот вопрос. Мы часто видим, как наши домашние любимцы играют со своим отражением, охотятся на него или просто подозрительно смотрят. К сожалению, мы не можем узнать у них правду, но почему бы не придумать ее самим!

А пока ученые разбираются в том, понимают ли животные, кто перед ними, мы в AdMe.ru смеемся и умиляемся, глядя на разнообразные реакции наших пушистых друзей.

Воссоединение с зеркальным котом

Три котоизмерения

Ракурс имеет значение

«Я хотела сделать селфи, а он вдруг стал таращиться на свое отражение»

«Сегодня ты будешь блистать. Впрочем, как и всегда»

Отражение подозревает неладное

Когда увидела себя после бессонной ночи

Просто котик, который играет со своим отражением. Не благодарите

Прогулки прогулками, а кривляшки по расписанию

«В следующий раз почтальон не убежит от тебя. Ты сможешь! Кто хороший мальчик? Ты хороший мальчик!»

Моя собака уже 10 минут смотрит на себя, не отрывая взгляд

Враг в отражении

Когда в косметичке не оказалось зеркала

Если долго всматриваться в темноту, темнота начнет всматриваться в тебя...

Похоже, мой кот кое-что осознал

Скрытая камера?

С такой прической я даже круче

Я влюблен в ваши глаза

Давайте потанцуем

«Ну что же, господа, начнем собрание?»

«Опять снимаешь? Я могу хоть в зеркало спокойно посмотреться?»

«Я думал что я единственный, кого они любят... Зачем им понадобилась эта собака?»