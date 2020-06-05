20 питомцев, которые не в силах скрывать любовь к своему человеку

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Чужие собаки порой могут казаться нам агрессивными, а кошки — заносчивыми, скупыми на эмоции. Хотя на деле это не всегда так. Ведь при виде любимого хозяина самая независимая кошка становится ласковой и пушистой, а самая суровая собака мечтает, чтобы ее человек почесал ей за ушком или погладил живот.

Мы в AdMe.ru знаем, что животные умеют выражать свою любовь ничуть не хуже людей. В этой подборке — несколько наглядных доказательств.

«Мы вместе уже 10 лет. Он лучшее, что случалось со мной»

«Ее зовут Гус, и она лучшая в мире собака (только не говорите об этом моим питомцам)»

«Будни обычного человека для меня в прошлом. Теперь я неподвижная кровать для котят»

Санни любит своего человека

Он получает объятия всегда, когда просит

«Моя первая кошка, которую я взяла из приюта на прошлой неделе. Могу с уверенностью сказать, что мы отлично подходим друг другу»

Большим мальчикам тоже нужны обнимашки

«Мой кот любит обниматься»

«В выходные мы взяли себе этого малыша»

«Раньше он говорил: „Я не буду заботиться об этой собаке. Я все еще не в восторге от того, что ты ее взяла“. А сегодня он не спускал ее с рук весь день»

«Он просто помешан на моих плечах»

Когда рядом твой любимый человек, течение времени замедляется

«Он живет у нас меньше недели, но уже успел стать значимой частью нашей семьи»

«Мой новый дружок выглядит как медвежонок»

«Когда я 10 лет назад взял Пенни из приюта, она была напугана и агрессивна. А сегодня это самая любящая кошка, которую я когда-либо встречал»

Когда все эмоции на лице. Точнее, на морде

«Не уходи от меня, хозяин»

«Думаю, они будут друзьями»

«У моей мамы недавно появился гусенок по имени Райан Гослинг. Он любит, когда ему чешут пузико»

«Мой муж, который работает дома, только что прислал мне это. Надеюсь, он сможет печатать одной рукой»

А ваши питомцы часто выражают свою любовь к вам?