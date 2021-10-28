20+ питомцев, которые не прочь отметить Хэллоуин вместе с нами

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Кажется, что наших питомцев мы любим больше всех на свете. Порой даже сильнее, чем близких родственников и друзей. Мы всегда рады баловать своих животинок вкусняшками, чесать им пузико и даже покупать им слегка безумные наряды.

Мы в AdMe.ru в канун Дня всех святых решили признаться в любви к братьям нашим меньшим и провести конкурс ярких хэллоуинских костюмов. Потому что питомцы тоже заслужили праздник.

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