20 питомцев, которые наверняка могут вести себя разумно. Но не сегодня

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Рано или поздно у любого питомца случается приступ дурашливости. Устроить себе подушку из упаковки туалетной бумаги на лестнице? Легко. Спрятаться или заснуть в совершенно не подходящем для этого месте? Пожалуйста. Сесть в прямом смысле на голову человеку? Да без проблем.

Мы в AdMe.ru точно знаем, что порой логика наших любимцев бывает неподвластна пониманию. Но уверены, что это даже придает им особый шарм. И наша подборка тому доказательство.

«Брюс напал на свою автоматическую кормушку. А когда она не стала его кормить, он решил сделать это. И хлебом моим перекусить заодно»

«Мой кот частенько прохлаждается в клетке морской свинки. Иногда он ест ее корм»

«Угадайте, кто лежал под моим одеялом, а потом ушел»

«Я купил маленький домик для своей кошки. Но она, похоже, не понимает, как им пользоваться»

«Джорджио часто ложится, чтобы поесть, и держит свою миску с едой вот так»

«Не уверена, что он сделал все правильно»

«Мой котенок прекращает плакать только тогда, когда я делаю так»

«Оливер может быть немного навязчивым»

Просто зачем?

«У меня никогда раньше не было кошки, которая пила таким образом. Наша младшая так не делает»

«Это Отис, и он всегда лежит в своем домике вот так»

Она прокусила отверстие в диске, а затем просунула туда язык

Упаковка туалетной бумаги лежит на ступеньке ниже, так что он устроился фактически вниз головой, просто чтобы использовать ее как подушку

Вызывайте экзорциста

«Я думаю, что моей собаке подушка понравилась больше, чем мне»

«Это Джинкс, он любит сидеть на головах у людей и перебирать их волосы. Если вы находитесь на расстоянии прыжка, вы — добыча. Кошка? Нет, белка-летяга»

«Пришел домой с работы и нашел ее там, где ей быть не положено»

«Моя собака не любит, когда кто-то чихает, поэтому пытается спрятаться в посудомоечной машине»



«Это поилка моей большой собаки. Но кошку, похоже, это не останавливает»

«Мой кот научился делать вот так»

И, кажется, он очень этим доволен. © Iucifest / Twitter