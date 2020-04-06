20 пушистых мордашек, которые покорят вас своей изюминкой

80 1 42 490

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Если посадить рядом двух животных одинаковой породы, то каждый хозяин сможет с первого взгляда определить именно своего домашнего любимца. Ведь мы наизусть помним взгляд, оттенок шерсти и даже расположение усов на мордочке четвероногого друга. Но иногда питомец рождается с настолько уникальной внешностью, что перепутать его с кем-то другим не сможет никто.

AdMe.ru отыскал фото особенных пушистиков, от чьих внешних данных просто невозможно оторвать глаз. А в конце статьи вас ждет еще один пернатый бонус.

1. Встречайте Тора — бенгальского кота с идеальным мехом

2. Розовый мопс по кличке Молочный Коктейль

3. Этот розовый нос так и хочется потрогать

4. Природный котомуфляж

5. Этот щенок родился сразу с шикарными усами

6. Двуликая кошка Венера

7. Он мог бы стать новым диснеевским персонажем

8. Гамильтон и его всегда идеально уложенные усы

9. Глаза, в которых можно утонуть

10. Нос этого далматинца транслирует вам свою любовь

11. Когда нашел своего идеального бровиста

12. Пес-альбинос по кличке Август

13. Если бы Симба был котом

14. Когда не знаешь, чем заняться

15. «Снова ешь?»

16. Кажется, он познал дзен

17. Помесь немецкой овчарки и золотистого ретривера

18. Кот с веснушками на носу

19. Обычный далматин и далматин без пятен

20. Глядя в эти глаза, можно простить все

Бонус: птица, которая выглядит как кусочек арбуза

Мы считаем, что все питомцы уникальны, ведь каждый обладает своим исключительным характером и яркой внешностью. Покажите нам фото своего домашнего красавчика.