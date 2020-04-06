20 пушистых мордашек, которые покорят вас своей изюминкой
Если посадить рядом двух животных одинаковой породы, то каждый хозяин сможет с первого взгляда определить именно своего домашнего любимца. Ведь мы наизусть помним взгляд, оттенок шерсти и даже расположение усов на мордочке четвероногого друга. Но иногда питомец рождается с настолько уникальной внешностью, что перепутать его с кем-то другим не сможет никто.
AdMe.ru отыскал фото особенных пушистиков, от чьих внешних данных просто невозможно оторвать глаз. А в конце статьи вас ждет еще один пернатый бонус.
1. Встречайте Тора — бенгальского кота с идеальным мехом
2. Розовый мопс по кличке Молочный Коктейль
3. Этот розовый нос так и хочется потрогать
4. Природный котомуфляж
5. Этот щенок родился сразу с шикарными усами
6. Двуликая кошка Венера
7. Он мог бы стать новым диснеевским персонажем
8. Гамильтон и его всегда идеально уложенные усы
9. Глаза, в которых можно утонуть
10. Нос этого далматинца транслирует вам свою любовь
11. Когда нашел своего идеального бровиста
12. Пес-альбинос по кличке Август
13. Если бы Симба был котом
14. Когда не знаешь, чем заняться
15. «Снова ешь?»
16. Кажется, он познал дзен
17. Помесь немецкой овчарки и золотистого ретривера
18. Кот с веснушками на носу
19. Обычный далматин и далматин без пятен
20. Глядя в эти глаза, можно простить все
Бонус: птица, которая выглядит как кусочек арбуза
Мы считаем, что все питомцы уникальны, ведь каждый обладает своим исключительным характером и яркой внешностью. Покажите нам фото своего домашнего красавчика.
Фото на превью marleykatz / instagram