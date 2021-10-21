20 питомцев, чей фейерверк эмоций способен просочиться сквозь экран компьютера

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Наши домашние любимцы умеют не только мурлыкать или выполнять команды. Коты, собаки, ежи и другие питомцы способны выразить целую палитру эмоций. Выглядит это настолько оригинально, что хозяевам остается только вовремя достать фотоаппарат и запечатлеть своего маленького друга или нескольких.

Мы в AdMe.ru уверены: героев этой подборки можно смело внести в список актеров, у которых еще нет «Оскара».

1. Если чувствуете стресс, просто посмотрите, как улыбается ежик

2. Подчас водные процедуры рискуют превратиться в настоящую войну

3. «Вот как на меня смотрит кот, если я не покормлю его вовремя»

4. 5 котиков из приюта — 5 разных эмоций

5. «Блю всегда так выглядит. Кажется, словно она увидела привидение»

6. «Сфоткала ее в прыжке и не могу перестать хохотать»

«Ох уж это выражение мордочки и лапки! Я называю это „апатичная решимость“».

7. «Рассказал кошке, как прошел мой день на работе. И вот ее эмоции по этому поводу»

8. Перед такой непосредственностью и розовым носиком трудно устоять

9. Когда видишь нечто странное

10. «Сегодня эти трое вернутся к своей мамочке. Мне нравится, какие разные у них эмоции»

11. Этот кот только что проснулся, так что выражение его мордашки вполне себе объяснимо

12. «Каждый раз, когда мы куда-то едем, моя собака строит такую мину»

13. Она не очень довольна, так как ее только что разбудили

14. «Это моя кошка Кренделек. Она не в меру экспрессивна»

15. Этот котенок словно говорит: «Мам, ну я уже взрослый»

16. «Отвел кошку на стерилизацию. В ее глазах читается вопрос: „Как ты мог?“»

17. «Кошка по имени Бейонсе была подружкой невесты на моей свадьбе. Ей есть что сказать»

18. «Кажется, я травмировал нежную психику моего кота. Он сидел с таким выражением с тех пор, как я бросил огурец в его сторону»

19. Иногда самое важное — сохранять невозмутимость и держать лицо

«Один из этих разбойников только что вырвал лампу из патрона».

20. Есть только 2 типа котов