20 питомцев, чей фейерверк эмоций способен просочиться сквозь экран компьютера
Наши домашние любимцы умеют не только мурлыкать или выполнять команды. Коты, собаки, ежи и другие питомцы способны выразить целую палитру эмоций. Выглядит это настолько оригинально, что хозяевам остается только вовремя достать фотоаппарат и запечатлеть своего маленького друга или нескольких.
Мы в AdMe.ru уверены: героев этой подборки можно смело внести в список актеров, у которых еще нет «Оскара».
1. Если чувствуете стресс, просто посмотрите, как улыбается ежик
2. Подчас водные процедуры рискуют превратиться в настоящую войну
3. «Вот как на меня смотрит кот, если я не покормлю его вовремя»
4. 5 котиков из приюта — 5 разных эмоций
5. «Блю всегда так выглядит. Кажется, словно она увидела привидение»
6. «Сфоткала ее в прыжке и не могу перестать хохотать»
«Ох уж это выражение мордочки и лапки! Я называю это „апатичная решимость“».
7. «Рассказал кошке, как прошел мой день на работе. И вот ее эмоции по этому поводу»
8. Перед такой непосредственностью и розовым носиком трудно устоять
9. Когда видишь нечто странное
10. «Сегодня эти трое вернутся к своей мамочке. Мне нравится, какие разные у них эмоции»
11. Этот кот только что проснулся, так что выражение его мордашки вполне себе объяснимо
12. «Каждый раз, когда мы куда-то едем, моя собака строит такую мину»
13. Она не очень довольна, так как ее только что разбудили
14. «Это моя кошка Кренделек. Она не в меру экспрессивна»
15. Этот котенок словно говорит: «Мам, ну я уже взрослый»
16. «Отвел кошку на стерилизацию. В ее глазах читается вопрос: „Как ты мог?“»
17. «Кошка по имени Бейонсе была подружкой невесты на моей свадьбе. Ей есть что сказать»
18. «Кажется, я травмировал нежную психику моего кота. Он сидел с таким выражением с тех пор, как я бросил огурец в его сторону»
19. Иногда самое важное — сохранять невозмутимость и держать лицо
«Один из этих разбойников только что вырвал лампу из патрона».
20. Есть только 2 типа котов
Какие эмоции чаще всего проявляет ваш питомец? Может быть, вам удалось подловить его в этот момент и вы можете поделиться его фото?
Фото на превью youveCat2bKittenMe / Reddit
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