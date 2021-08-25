20+ фото нежной дружбы животных, которой по-доброму завидуешь
Ученые выяснили, что, если разглядывать фото милых щенков, кроликов и других животных вперемешку со снимками своих вторых половинок, можно повысить удовлетворенность личными отношениями. А при просмотре кадров, на которых запечатлена нежная дружба животных, наверняка оттает даже каменное сердце. И уж настроение точно намного улучшится.
Редакция AdMe.ru рада возможности внести небольшой вклад в личное счастье наших читателей. Поэтому мы публикуем эту подборку фотографий питомцев, которых связывают по-настоящему трогательные отношения.
«Всего час назад мой бенгал вовсю шпынял нашего нового котенка, стараясь объяснить, кто тут хозяин. Но он не так уж крут, как хочет показать»
«Работаю в приюте для животных, который обычно принимает только собак и кошек. Сегодня кто-то принес нам хорька. Он был напуган и одинок, и вот посмотрите»
«Человек, у которого я взял этого малыша, не находил себе места от мысли, как это чудо будет ладить с собакой»
«Мои кошки спят в одинаковом положении»
«Каждый раз, когда я вывожу свою собаку на прогулку, мне приходится останавливаться, чтобы она поздоровалась с предметом своей страсти. Ну прямо Ромео и Джульетта»
«Мой Лев и новый приемный малыш стали лучшими друзьями»
«Застал этих четырехлапых рыжиков в тот момент, когда они демонстрировали нежную любовь друг к другу»
«Мой кролик Даррелл так грустил из-за того, что его брата не стало, что сам чуть не погиб. Но полгода назад к нему пришел наш кот Маоу»
«Он был так заботлив и добр к Дарреллу, что они сразу подружились. Уверен, что Маоу попросту спас его».
«Мы не собирались брать домой сразу двух кошек. Но я так рад, что мы это сделали»
«У нашего приятеля появился новый друг. Когда я вижу такую картину, мое сердце тает»
Она просит кота, чтобы он ее поцеловал, до тех пор, пока он не сдастся
«Наш кот и его чешуйчатый друг любят обниматься»
«Приношу домой животных, которым не очень повезло в жизни. И прямо бальзам на сердце, если они ладят. Но у этих двоих — самая тесная связь»
Прожив вместе немало лет и пройдя через кучу приключений, они остаются лучшими друзьями
Она любит обнимать своего друга
Эти двое любят вместе греться на солнышке
Стали лучшими друзьями с первого дня
А так выглядит любовь брата и сестры
«Когда я принесла малышку домой, эти двое не хотели знать друг друга. Однажды я ушла ночью на работу, а вернувшись, обнаружила, что они мурлыкают вместе на диване»
«С тех пор они неразлучны».
«Моей тете взбрело в голову взять в качестве питомца утенка! Но то, что из этого вышло, так мило, что я просто плачу»
Как ладят ваши питомцы между с собой и с чужими животными? Ждем фото гордых одиночек и парочек ваших любимцев.