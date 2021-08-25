20+ фото нежной дружбы животных, которой по-доброму завидуешь

Ученые выяснили, что, если разглядывать фото милых щенков, кроликов и других животных вперемешку со снимками своих вторых половинок, можно повысить удовлетворенность личными отношениями. А при просмотре кадров, на которых запечатлена нежная дружба животных, наверняка оттает даже каменное сердце. И уж настроение точно намного улучшится.

Редакция AdMe.ru рада возможности внести небольшой вклад в личное счастье наших читателей. Поэтому мы публикуем эту подборку фотографий питомцев, которых связывают по-настоящему трогательные отношения.

«Всего час назад мой бенгал вовсю шпынял нашего нового котенка, стараясь объяснить, кто тут хозяин. Но он не так уж крут, как хочет показать»

«Работаю в приюте для животных, который обычно принимает только собак и кошек. Сегодня кто-то принес нам хорька. Он был напуган и одинок, и вот посмотрите»

«Человек, у которого я взял этого малыша, не находил себе места от мысли, как это чудо будет ладить с собакой»

«Мои кошки спят в одинаковом положении»

«Каждый раз, когда я вывожу свою собаку на прогулку, мне приходится останавливаться, чтобы она поздоровалась с предметом своей страсти. Ну прямо Ромео и Джульетта»

«Мой Лев и новый приемный малыш стали лучшими друзьями»

«Застал этих четырехлапых рыжиков в тот момент, когда они демонстрировали нежную любовь друг к другу»

«Мой кролик Даррелл так грустил из-за того, что его брата не стало, что сам чуть не погиб. Но полгода назад к нему пришел наш кот Маоу»

«Он был так заботлив и добр к Дарреллу, что они сразу подружились. Уверен, что Маоу попросту спас его».

«Мы не собирались брать домой сразу двух кошек. Но я так рад, что мы это сделали»

«У нашего приятеля появился новый друг. Когда я вижу такую картину, мое сердце тает»

Она просит кота, чтобы он ее поцеловал, до тех пор, пока он не сдастся

«Наш кот и его чешуйчатый друг любят обниматься»

«Приношу домой животных, которым не очень повезло в жизни. И прямо бальзам на сердце, если они ладят. Но у этих двоих — самая тесная связь»

Прожив вместе немало лет и пройдя через кучу приключений, они остаются лучшими друзьями

Она любит обнимать своего друга

Эти двое любят вместе греться на солнышке

Стали лучшими друзьями с первого дня

А так выглядит любовь брата и сестры

«Когда я принесла малышку домой, эти двое не хотели знать друг друга. Однажды я ушла ночью на работу, а вернувшись, обнаружила, что они мурлыкают вместе на диване»

«С тех пор они неразлучны».

«Моей тете взбрело в голову взять в качестве питомца утенка! Но то, что из этого вышло, так мило, что я просто плачу»