20+ мохнатых морд, которых хлебом не корми, дай напакостить (Хвостатые шкодники авторов AdMe.ru тоже тут)

31 2 21 5k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Когда вы думаете, что ваш питомец чудит, то, возможно, это лишь цветочки. Пользователи со всего мира регулярно делятся снимками, которые наглядно показывают, что у каждого животного свои причуды. Некоторым хозяевам остается только сочувствовать.

Мы в AdMe.ru не понаслышке знаем (и докажем это бонусом), что от хвостатых можно ожидать чего угодно, но многие из этих фотографий — апогей беззакония.

1. Когда спрятал пельмени от кота

2. «Это Гизмо. Он всерьез думает, что волосы моей жены — это гнездо»

3. Щенок погулял

4. «Наш старый кот решил побегать за мышью. По-моему, она победила»

5. Кое-кто отведал спагетти болоньезе

6. «Теперь я знаю, чем эта пушистая старушка занимается, когда никто не видит»

7. «Видел ли я кошку? Нет, нигде не видел»

8. «Похоже, его кровать взорвалась. Рад, что он выжил»

9. «Мой кот нашел способ открыть шкаф и добраться до тайника с кошачьей мятой»

10. Коза лишает работы автомойщиков

11. Вы думали, лисицы относятся к семейству псовых? Нет! Уж эта точно из кошачьих

12. Она утащила свою кровать к миске, чтобы можно было есть не вставая

13. «Пришла домой после работы и увидела это. Она раздербанила сумки и наслаждалась своей „славной“ работой»

14. Лисенок пробрался в клетку с курами и просто решил поспать там. Ни одна курица не пострадала

15. «Пришел с работы и долго не мог найти кошку»

16. История об одном наглом горностае

«Повесили для птиц кормушку на лестнице, но ел из нее только горностай».

«Усложнили задачу».

«Но и это его не остановило — прыгал внутрь с середины прута».

«Потом нашел способ еще проще: спускался сверху».

Бонус: шкодливые питомцы авторов AdMe.ru Наглых пушистых морд хватает и у нас. Причем многие из них тоже непрочь пошкодить в любое время и в любом месте.

1.

Если не получается уронить елку, то на ней можно удобно посидеть.

А еще она совсем не брезгует пить из человеческой посуды.

2.

Это произошло после знакомства с пылесосом.

3.

Боб и Клавка — брат и сестра. День без драки для них прожит зря.

4.

Пес Ларсен проверяет, готова ли закуска.

5.

«Терьер Кику решила присоединиться к игре в самом ее разгаре. Вежливо попросили дождаться окончания партии».

6.

Ее зовут Мегуми Нахерато (или Мегги). Возможно, поэтому она так любит все портить.

7.

«Так я возвращаюсь домой... Ребенок только вчера вымыл пол».