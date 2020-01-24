20+ мохнатых морд, которых хлебом не корми, дай напакостить (Хвостатые шкодники авторов AdMe.ru тоже тут)
Когда вы думаете, что ваш питомец чудит, то, возможно, это лишь цветочки. Пользователи со всего мира регулярно делятся снимками, которые наглядно показывают, что у каждого животного свои причуды. Некоторым хозяевам остается только сочувствовать.
Мы в AdMe.ru не понаслышке знаем (и докажем это бонусом), что от хвостатых можно ожидать чего угодно, но многие из этих фотографий — апогей беззакония.
1. Когда спрятал пельмени от кота
2. «Это Гизмо. Он всерьез думает, что волосы моей жены — это гнездо»
3. Щенок погулял
4. «Наш старый кот решил побегать за мышью. По-моему, она победила»
5. Кое-кто отведал спагетти болоньезе
6. «Теперь я знаю, чем эта пушистая старушка занимается, когда никто не видит»
7. «Видел ли я кошку? Нет, нигде не видел»
8. «Похоже, его кровать взорвалась. Рад, что он выжил»
9. «Мой кот нашел способ открыть шкаф и добраться до тайника с кошачьей мятой»
10. Коза лишает работы автомойщиков
11. Вы думали, лисицы относятся к семейству псовых? Нет! Уж эта точно из кошачьих
12. Она утащила свою кровать к миске, чтобы можно было есть не вставая
13. «Пришла домой после работы и увидела это. Она раздербанила сумки и наслаждалась своей „славной“ работой»
14. Лисенок пробрался в клетку с курами и просто решил поспать там. Ни одна курица не пострадала
15. «Пришел с работы и долго не мог найти кошку»
16. История об одном наглом горностае
«Повесили для птиц кормушку на лестнице, но ел из нее только горностай».
«Усложнили задачу».
«Но и это его не остановило — прыгал внутрь с середины прута».
«Потом нашел способ еще проще: спускался сверху».
Бонус: шкодливые питомцы авторов AdMe.ru
Наглых пушистых морд хватает и у нас. Причем многие из них тоже непрочь пошкодить в любое время и в любом месте.
1.
Если не получается уронить елку, то на ней можно удобно посидеть.
А еще она совсем не брезгует пить из человеческой посуды.
2.
Это произошло после знакомства с пылесосом.
3.
Боб и Клавка — брат и сестра. День без драки для них прожит зря.
4.
Пес Ларсен проверяет, готова ли закуска.
5.
«Терьер Кику решила присоединиться к игре в самом ее разгаре. Вежливо попросили дождаться окончания партии».
6.
Ее зовут Мегуми Нахерато (или Мегги). Возможно, поэтому она так любит все портить.
7.
«Так я возвращаюсь домой... Ребенок только вчера вымыл пол».
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