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20 человек, которые пытались сделать милое фото своего кота и опять потерпели фиаско

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Умение хорошо получаться на фото — то еще искусство. Нам кажется, что кошки овладели им в совершенстве. Однако участники флешмоба в соцсетях #unflatteringcatphotochallenge развенчивают этот миф, выкладывая снимки своих четвероногих любимцев, сделанные до того, как они успели принять фотогеничную позу.

Мы в AdMe.ru с удовольствием наблюдали за этим челленджем и отобрали лучшие фото, чтобы и вы могли убедиться, что даже милые котики не застрахованы от неудачных ракурсов.

«Не говорите, что утром вы выглядите лучше»

© HollidaysStache / Twitter

«Моя маленькая пантера. Тот еще шалун»

© 123LSM123 / Twitter

«Неловкая улыбка на фото в школьном альбоме»

© nattydelightful / Twitter

«Оцени мои красивые зубки»

© CatZamboni / Twitter

«Моя попа выглядит достаточно большой?»

© velociraptisart / Twitter, © Av8trix1 / Twitter

«Да, я совершил ошибку. Но помоги по-братски, а?»

© ViewBrit / Twitter, © newstarcadefan / Twitter

«О, наконец-то челлендж и для меня»

© Nnedi / Twitter

«А мне и так удобненько»

© rsietz / Twitter

«Эх, если бы мне давали по копейке за каждый вопрос „что не так с твоим котом?“...»

© jungle_os / Twitter

«Похоже, на чей-то телефон сейчас чихнут»

© ButtersTheBean / Twitter, © SergioN42657120 / Twitter

«Кажется, в мою кошку кто-то вселился»

© bijal_shah / Twitter, © bijal_shah / Twitter

«Как вам моя голливудская улыбка?»

© thehicklife / Twitter

«А кто сказал, что пить легко?»

© gibby27g / Twitter

«Сложно плохо получаться на фото, когда ты привык быть фотогеничным»

© Cat_Cosplay / Twitter, © Cat_Cosplay / Twitter

«Упс, застали во время йоги»

© HolidaysBespoke / Twitter

«Подожди! Не фотографируй! Я не успел принять нужную позу!»

© GoodMcDo / Twitter

«Файл cat.exe не загрузился»

© dangerscoopins / Twitter

«Что тебе от меня нужно, человек?»

© ButoriChristina / Twitter

«Опять не вовремя фотографируешь, подруга»

© TheBloggess / Twitter

«Мой мальчик... У него есть кроватка побольше, но эта — его любимая»

© Skydancer651 / Twitter

А какие неприглядные ракурсы есть у ваших домашних животных?

Фото на превью nattydelightful / Twitter
55-1820
5k