20 человек, которые пытались сделать милое фото своего кота и опять потерпели фиаско
Умение хорошо получаться на фото — то еще искусство. Нам кажется, что кошки овладели им в совершенстве. Однако участники флешмоба в соцсетях #unflatteringcatphotochallenge развенчивают этот миф, выкладывая снимки своих четвероногих любимцев, сделанные до того, как они успели принять фотогеничную позу.
Мы в AdMe.ru с удовольствием наблюдали за этим челленджем и отобрали лучшие фото, чтобы и вы могли убедиться, что даже милые котики не застрахованы от неудачных ракурсов.
«Не говорите, что утром вы выглядите лучше»
«Моя маленькая пантера. Тот еще шалун»
«Неловкая улыбка на фото в школьном альбоме»
«Оцени мои красивые зубки»
«Моя попа выглядит достаточно большой?»
«Да, я совершил ошибку. Но помоги по-братски, а?»
«О, наконец-то челлендж и для меня»
«А мне и так удобненько»
«Эх, если бы мне давали по копейке за каждый вопрос „что не так с твоим котом?“...»
«Похоже, на чей-то телефон сейчас чихнут»
«Кажется, в мою кошку кто-то вселился»
«Как вам моя голливудская улыбка?»
«А кто сказал, что пить легко?»
«Сложно плохо получаться на фото, когда ты привык быть фотогеничным»
«Упс, застали во время йоги»
«Подожди! Не фотографируй! Я не успел принять нужную позу!»
«Файл cat.exe не загрузился»
«Что тебе от меня нужно, человек?»
«Опять не вовремя фотографируешь, подруга»
«Мой мальчик... У него есть кроватка побольше, но эта — его любимая»
А какие неприглядные ракурсы есть у ваших домашних животных?
Фото на превью nattydelightful / Twitter