20 человек, которые пытались сделать милое фото своего кота и опять потерпели фиаско

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Умение хорошо получаться на фото — то еще искусство. Нам кажется, что кошки овладели им в совершенстве. Однако участники флешмоба в соцсетях #unflatteringcatphotochallenge развенчивают этот миф, выкладывая снимки своих четвероногих любимцев, сделанные до того, как они успели принять фотогеничную позу.

Мы в AdMe.ru с удовольствием наблюдали за этим челленджем и отобрали лучшие фото, чтобы и вы могли убедиться, что даже милые котики не застрахованы от неудачных ракурсов.

«Не говорите, что утром вы выглядите лучше»

«Моя маленькая пантера. Тот еще шалун»

«Неловкая улыбка на фото в школьном альбоме»

«Оцени мои красивые зубки»

«Моя попа выглядит достаточно большой?»

«Да, я совершил ошибку. Но помоги по-братски, а?»

«О, наконец-то челлендж и для меня»

«А мне и так удобненько»

«Эх, если бы мне давали по копейке за каждый вопрос „что не так с твоим котом?“...»

«Похоже, на чей-то телефон сейчас чихнут»

«Кажется, в мою кошку кто-то вселился»

«Как вам моя голливудская улыбка?»

«А кто сказал, что пить легко?»

«Сложно плохо получаться на фото, когда ты привык быть фотогеничным»

«Упс, застали во время йоги»

«Подожди! Не фотографируй! Я не успел принять нужную позу!»

«Файл cat.exe не загрузился»

«Что тебе от меня нужно, человек?»

«Опять не вовремя фотографируешь, подруга»

«Мой мальчик... У него есть кроватка побольше, но эта — его любимая»