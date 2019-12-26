20+ непреклонных мужчин, которые были против «этих ваших животных». Но что-то пошло не так

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Наверняка многие в детстве сталкивались с проблемой «как уговорить родителей завести котенка или щенка». У кого-то этот вопрос решался быстро: пару дней уговоров — и вот долгожданное животное уже приобретено. У других же решение данной задачи затягивается на долгие годы, а после и вовсе приходится уговаривать уже не родителей, а мужа. Но бывает так, что как только такие несговорчивые люди впускают в свой дом питомцев, они вдруг забывают все свои «против» и уже души не чают в своих любимцах.

Мы в AdMe.ru уверены, что наши пушистые друзья могут растопить любое, даже самое непреклонное сердце. Просто тем, кто так не считает, видимо, еще не доводилось с ними близко общаться. И тому подтверждение — герои нашей подборки.

«Мой папа раньше: „Я терпеть не могу кошек“. Сейчас...»

«Папа: „Я не хочу собаку!“ Также папа: „Гастону нужна его собственная кровать и ночной столик“»

«Мой папа: „Нет, у нас не будет собаки!“ Также мой папа...»

«Сначала: „Это же даже не собака, а крыса какая-то“. Сейчас: папа не хотел, чтобы у этого „засранца“ замерзли лапки»

«Папа: „В этом доме не будет собак“. Также папа 6 месяцев спустя, когда Бисквит чем-то напуган»

«Папа: „Никаких кошек в этом доме!“ Также папа: рисует портреты наших кошек»

«Сначала папа сказал мне, что я не могу привезти мою кошку к нему домой. Похоже, теперь я никогда не заберу ее обратно»

«Сначала это было „собаке нельзя спать вместе с нами на постели“. Так продолжалось около 3 дней. Годы спустя папа всегда держит пса на коленях, берет его всюду с собой и присылает нам вот такие селфи»

«Мой отчим с котом и собакой, которых „мы точно никогда не заведем“»

«Мой дядя, который был абсолютно уверен, что домашние животные — пустая трата времени и денег»

«Мой папа после смерти нашего ретривера: „У нас никогда не будет другого щенка. Я не думаю, что смогу любить другую собаку“. Также мой папа 7 месяцев спустя»

«Папа: „Я не хочу собаку. Тебе придется самой заботиться о ней“. А это через неделю после того, как мы завели собаку. Теперь она встречает отца всякий раз, когда он приходит домой с работы»

«Мой папа всегда говорил: „В моем доме никогда не будет пса. Собаки годятся только для лая и порчи вещей“. Теперь он делает Сэди 20-минутный массаж лап»

«Раньше: „В этом доме никогда не будет собак“. Спустя 13 лет мой отец несет на руках нашего усталого старого мальчика все оставшуюся часть прогулки»

«Раньше: „Домашние животные в этом доме запрещены! Кто будет о них заботиться?“ Год спустя»

«Раньше: „Если вы заведете еще одну собаку, я уеду из дома“. Теперь он ездит вот так»

«Мой папа, который был категорически против собак»

«Мой папа раньше терпеть не мог кошек, а спустя 2 года после признания он выглядит вот так»

«Раньше он не хотел кошку. А теперь ему грустно оставлять ее дома одну, пока мы едем в отпуск. На фото он поет кошке диснеевские песни. Если это не любовь, тогда я не знаю, что это!»

«Папа был в ярости, когда пришел домой и узнал, что мы взяли кошку. А теперь вот как они спят»

«Когда мы впервые приобрели крыс, мой муж настоял, чтобы они были „моими“ домашними животными. Сейчас они с Лампочкой не разлей вода, и она любит кататься на его плече»

А как отреагировали члены вашей семьи на появление домашнего питомца?