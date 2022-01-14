20 непослушных домашних животных, на которых вы не сможете сердиться

Любой, у кого есть домашнее животное, знает, на какие шалости способны маленькие пушистые комочки. Они часто попадают в неприятности, когда любопытство берет верх, а нам лишь остается убирать этот апокалипсис, который они после себя оставили. Но даже если они так себя ведут, мы не можем устоять перед их очарованием. Всегда мы ведемся на эти виноватые глазки, и все сходит им с лап.

AdMe.ru собрал фотографии домашних животных, которых поймали с поличным.



1. «Это не то, о чем ты подумал...»

2. «Так вот куда делись мои носки»

3. «Мой милый мастиф, Би, только что съел мой подписанный экземпляр „Пламени и крови“»

4. Прошлой ночью в пакете было 4 рулетика. Этим утром...

5. Угадайте, кто залез в миску со спагетти?

6. Все мы совершаем ошибки

7. «Несколько недель пытался собрать заново, но мне надоело, так что убрал все в коробку»

8. Пытался своровать у ветеринара

9. «Когда я поймал его с поличным, он пытался выплюнуть бумагу, но она прилипла»

10. «Кошку моей подруги стошнило, и я не могу перестать смеяться над этой фотографией, которую она мне прислала» (Надпись на фотографии: «Поздравляем, вы помолвлены»)

11. Когда ты решил пукнуть бесшумно и надеешься, что мама не почувствует. Но она почувствовала

12. «Тофу был пойман с поличным, когда окунул лапу в маринару»

13. «Я не понимаю, о чем вы говорите, мистер»

14. Он решил, что подгузники ему нужны больше, чем ребенку

15. «Поймала ее, когда она ела мое новое огромное одеяло»

16. «Ушли погулять и вернулись, когда кошку нужно было покормить еще 2 часа назад»

17. «Я потратил целый день, чтобы испечь хлеб халу только для того, чтобы его украли»

18. Как можно злиться на эту моську?

19. «Я съел мел, и теперь мне грустно»

20. «Я люблю собак»