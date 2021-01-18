20+ необычных животных, которые появились словно из-за неверного заклинания волшебника

Необычные формы, замысловатые рисунки, неестественные цвета: сколько бы мы ни видели чудес природы, остается жажда узнать еще больше. Особенно если дело касается животных. Кролик, похожий на льва. Или бабочка с асимметричным окрасом крыльев. Словно старушка-волшебница достала пыльную книгу с заклинаниями, но из-за плохого зрения неправильно прочитала текст и создала причудливых существ.