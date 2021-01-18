20+ необычных животных, которые появились словно из-за неверного заклинания волшебника
Необычные формы, замысловатые рисунки, неестественные цвета: сколько бы мы ни видели чудес природы, остается жажда узнать еще больше. Особенно если дело касается животных. Кролик, похожий на льва. Или бабочка с асимметричным окрасом крыльев. Словно старушка-волшебница достала пыльную книгу с заклинаниями, но из-за плохого зрения неправильно прочитала текст и создала причудливых существ.
Мы в AdMe.ru уверены, что реальный мир не уступает сказкам. И животные в нашей подборке — весомый аргумент в пользу сказанного.
Львиноголовый кролик (Lionhead rabbit). Вот кому не помешал бы шампунь для непослушных волос. Представитель породы домашних кроликов весит не больше 2 кг. Умный и хорошо поддается дрессировке
Жаба арлекин (Atelopus barbotini) словно попала под струю неоновой краски. Обитает земноводное в Новом Свете на территории от Коста-Рики до Боливии
Самец каролинской утки (Aix sponsa). Разнообразие деталей и цветов создает впечатление, что это не птица, а ходячая картина. В Канаде выпущены юбилейные монеты с изображением пернатой
Бабочка Papilio androgeus. Причина асимметричного окраса ее крыльев — смешение признаков женской и мужской особи
Гусеница винного бражника (Deilephila elpenor). Она надувается и становится похожей на змею. При угрозе ее мордочка с пятнами по бокам меняется и отпугивает хищников
Белая американская цапля (Egretta thula). В брачный период у особей поднимаются длинные тонкие перышки, что придает птичке торжественный вид
Толстушки чепрачные тапиры — одиночки. Едят только растения, любят купаться и ведут ночной образ жизни. Их белая «юбка» и ободки на ушах служат маскировкой: когда тапир укладывается спать, то становится похож на валун
Моллюск Calliostoma annulatum. Золотистая раковина в стиле диско словно обмотана бусами и светодиодами. Корпус достаточно тонкий, а его высота — всего 1,5-3,5 см
Черепаха реки Мэри (Elusor macrurus). Ее панцирь покрыт водорослями, как крыша старого сарая — мхом. Это чудо природы находится под угрозой исчезновения. С 2007 года зеленоволосых обитателей Австралии разводят в неволе
Длинноносый кудрепер (Oxycirrhites typus). Стильная рыбка обитает в Индийском и Тихом океанах. Ее длина — всего 13 см
Солдатский чибис (Vanellus miles). Эти птицы не заморачиваются с расположением гнезда и могут обосноваться на школьной площадке или автостоянке
Гавайский улыбающийся паук (Theridion grallator). Он словно призывает своей окраской всех арахнофобов подружиться с его сородичами. Не плетет сетей. Из-за прозрачного брюшка меняет цвет тела в зависимости от рациона
Зебровая акула (Stegostomatidae). Ее детеныш имеет окрас в виде полосок, которые с возрастом трансформируются в пятна. Этим объясняется противоречивое название морского обитателя
Бабочка подалирий (Iphiclides podalirius). Кончики ее крыльев украшают целующиеся попугайчики. А вы заметили?
Обыкновенная агама (Agama agama). «Костюмчик из денима» — отличительный признак самца
Лошадь породы аппалуза. Помимо пятнистого окраса шерсти и кожи, отличительная особенность породы — полосатые копытца
Клещ-краснотелка (Trombidium-holosericeum). Обладатель гламурной бархатной шубки встречается в Азии, Европе и Северной Африке. Цвет клеща — сигнал для хищников о его токсичности
Чубатая цесарка (Guttera pucherani). Африканская птичка словно собралась на свидание: сделала укладку и надела элегантный наряд. Моногамны, в период ухаживания самцы приносят своим дамам что-нибудь вкусное
Стеклянная лягушка (Centrolene ilex). Самка больше своего напарника, но все же миниатюрна — 3,5 см. Синие «розы» на ее глазах напоминают делфтский фарфор
Белая куропатка (Lagopus lagopus). Летом она коричневого цвета, а зимой — белого. На фото запечатлен переход от одного окраса к другому. Словно птицу запорошило снегом
Прыгающий паук (Chrysilla Volupe). Самка этого вида была описана учеными только в 2018 году. Она имеет менее яркий окрас, чем у самца на фото
А есть ли у вас необычные любимчики в животном мире?
Фото на превью TimCowley / wikimedia