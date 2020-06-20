20+ нелегально маленьких котиков, которых хочется подержать на ладошке

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Некоторые маленькие котики настолько мимимишные, что это должно быть незаконно. Они одним своим видом завладевают всем нашим вниманием и заставляют бросить важные дела и умиляться этим комочкам радости.

Но мы в AdMe.ru и не против сдаться этим пушистым похитителям сердечек. А вы?

1. «Он просто грозно сидит на диване»

2. «Я заложник этого злого преступника и теперь должен везти его, куда он захочет»

3. Еще одна малютка

4. «Я уже загипнотизирован этими глазами»

5. «Никогда не видел ничего более прелестного»

6. «Маленький котик или большое кресло?»

7. «Два преступника завладели диваном»

8. «Мерв — пушистый комочек»

9. «Он настолько маленький, что никто в офисе его не заметил»

10. «Сейчас мой кот нормального размера, но тогда он был нелегально крошечным»

11. «Интерактивная закладка»

12. «Не могу поверить, что сейчас он превратился в 7-килограммового гиганта»

13. «Обратите на меня внимание»

14. «Этот котик настолько маленький, что умещается на подставке для кружки»

15. «Соучастники преступления»

16. Посмотрите, какая кроха

17. Сладкий соня

18. «Это Джази»

19. «Мой питомец в тот день, когда я принесла его к себе домой»

20. «Нелегально маленький котик работает в домашнем офисе»

21. «Этот симпатяшка — это все, что вам нужно увидеть»

22. «Джекпот!»