20 настолько суровых пернатых, что даже язык не повернется сказать им: «Гули-гули»

Птицы не только мило щебечут, машут крылышками и безропотно клюют зернышки. Порой встречаются такие экземпляры, внешний вид которых настолько суров, что даже охранник в магазине кажется душкой по сравнению с ними.

Мы в AdMe.ru с завидной периодичностью публикуем статьи, посвященные хвостатым и усатым, а пернатых незаслуженно обделяем вниманием. Поняли, исправляемся. А в конце статьи вас ждет бонус — попугай, которого «казнить нельзя помиловать».

«Рыдаю от смеха. Завернул ее в полотенце после купания, и теперь она похожа на маленького босса якудза»

Что-то пошло не так

«Повесил на балконе кормушку. Подсыпаю крупу и крошки. Воробьи, синицы и голуби все это дело подъедают. Кто бы мог подумать, что вся эта „тусовочка“ привлечет другую птицу»

«Это эпичное противостояние сделало мой день»

«Вам угрожает попуг. Ваши действия?»

Просто выполняй его требования, парень. Это не шутки. © Windhund / Pikabu

Когда твой попугай немного Жан-Клод Ван Дамм

Спасли птицу, которая явно этого не хотела

Сейчас все мужчины захотят себе такое зеркало

«Сидит в этой позе уже минут 30. Кажется, она не хочет салат...»

«„Голуби“ в Австралии. Мы хотели занять столик, но они успели раньше»

Наверное, единственное животное в Австралии, которое не хочет тебя сожрать. © Vordensar223 / Pikabu

Когда на выходе из магазина стоит охранник и сканирует тебя взглядом. Вдруг ты чего-то украл?

Разница в 4 месяца. Ничего не меняется. Он по-прежнему ненавидит весь мир

Когда клюв с ноздрями выглядит злее его обладателя

Попугодзилла

«Иду по берегу, вижу — сидит. Молодая бурая олуша. Чтобы сфоткать крупнее и не спугнуть, крадусь осторожно. И совершенно зря. Она плевать на меня хотела»

«Пока она меня презирала, я разглядывала ее чудные лапы с когтями, чтобы держаться за ветки, и с перепонками, чтобы грести в воде».

«Сегодня встретила этого стильного парня»

«Ох уж эта работа... Попугай Гриша. Любитель подколоть продавцов. Засовывает голову в щель между жердочкой и кормушкой и визжит. А когда приходит подмога, просто высовывает ее и смеется»

«Сегодня я обнаружил, почему Google Home всегда был настроен на максимальную громкость. Манго разобралась с кнопками»

«Мне удалось сфотографировать голубя»

Бонус: особо опасный преступник

Голландская полиция арестовала мужчину, который совершил кражу в магазине. На плече задержанного сидел неразлучник. Так как в отделении полиции, конечно же, не оказалось клетки, соучастника преступления пришлось поместить в камеру вместе с хозяином. Где они в буквальном смысле сидели на хлебе и воде.