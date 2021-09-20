20 настолько суровых пернатых, что даже язык не повернется сказать им: «Гули-гули»
Птицы не только мило щебечут, машут крылышками и безропотно клюют зернышки. Порой встречаются такие экземпляры, внешний вид которых настолько суров, что даже охранник в магазине кажется душкой по сравнению с ними.
Мы в AdMe.ru с завидной периодичностью публикуем статьи, посвященные хвостатым и усатым, а пернатых незаслуженно обделяем вниманием. Поняли, исправляемся. А в конце статьи вас ждет бонус — попугай, которого «казнить нельзя помиловать».
«Рыдаю от смеха. Завернул ее в полотенце после купания, и теперь она похожа на маленького босса якудза»
Что-то пошло не так
- Хочешь поймать попугая? Думай как попугай! Живи как попугай! Стань попугаем! © MicroMonka / Pikabu
- Я пришел, тебя нема. Обманула, подвела! © vzv1972 / Pikabu
«Повесил на балконе кормушку. Подсыпаю крупу и крошки. Воробьи, синицы и голуби все это дело подъедают. Кто бы мог подумать, что вся эта „тусовочка“ привлечет другую птицу»
«Это эпичное противостояние сделало мой день»
«Вам угрожает попуг. Ваши действия?»
- Просто выполняй его требования, парень. Это не шутки. © Windhund / Pikabu
Когда твой попугай немного Жан-Клод Ван Дамм
Спасли птицу, которая явно этого не хотела
Сейчас все мужчины захотят себе такое зеркало
«Сидит в этой позе уже минут 30. Кажется, она не хочет салат...»
«„Голуби“ в Австралии. Мы хотели занять столик, но они успели раньше»
- Наверное, единственное животное в Австралии, которое не хочет тебя сожрать. © Vordensar223 / Pikabu
Когда на выходе из магазина стоит охранник и сканирует тебя взглядом. Вдруг ты чего-то украл?
Разница в 4 месяца. Ничего не меняется. Он по-прежнему ненавидит весь мир
Когда клюв с ноздрями выглядит злее его обладателя
Попугодзилла
«Иду по берегу, вижу — сидит. Молодая бурая олуша. Чтобы сфоткать крупнее и не спугнуть, крадусь осторожно. И совершенно зря. Она плевать на меня хотела»
«Пока она меня презирала, я разглядывала ее чудные лапы с когтями, чтобы держаться за ветки, и с перепонками, чтобы грести в воде».
«Сегодня встретила этого стильного парня»
«Ох уж эта работа... Попугай Гриша. Любитель подколоть продавцов. Засовывает голову в щель между жердочкой и кормушкой и визжит. А когда приходит подмога, просто высовывает ее и смеется»
«Сегодня я обнаружил, почему Google Home всегда был настроен на максимальную громкость. Манго разобралась с кнопками»
«Мне удалось сфотографировать голубя»
Бонус: особо опасный преступник
Голландская полиция арестовала мужчину, который совершил кражу в магазине. На плече задержанного сидел неразлучник. Так как в отделении полиции, конечно же, не оказалось клетки, соучастника преступления пришлось поместить в камеру вместе с хозяином. Где они в буквальном смысле сидели на хлебе и воде.
А у вас есть пернатые любимцы? Какие чудаковатости и странности вы за ними замечали?