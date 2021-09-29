20+ напоминаний о том, что и так знают все собачники. Заводишь собаку — купи корвалол

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Любящие хозяева прощают своим питомцам многое. Слюни на одежде, разбросанный мусор, съеденные провода — это лишь малая часть проделок шкодливых барбосов. А бывают такие собаки, которым и хулиганить не нужно. Их внешний вид — это уже повод обратиться в аптеку за валерьянкой.

Мы в AdMe.ru сами те еще собачники, но даже у нас задергался глаз при виде некоторых фотографий из этой подборки. Взгляните на это и вы.

«Вот так наш пес любит смотреть через забор»

«Моя собака валяется именно в том месте, куда мы пытались ее не пускать. Пытались»

«Они за ночь уничтожили пол в моей кухне»

«Нет, я не копался в вашей сумке с покупками. А почему вы спрашиваете?»

«Заведи собаку», — говорили они. «Это будет весело», — твердили они

«Кажется, наша собака предпочитает банку с тунцом, а не енота»

«У меня закрадываются подозрения, что мой пес соврал в своем резюме, что он сторожевая собака»

«Все собаки делают это? Он намеренно отфильтровывает черные кусочки корма и выплевывает их на пол»

«Моя собака съела последние 4 страницы книги, которую я сейчас читаю»

Пока оденешь этих хвостатых царей мира, семь потов сойдет

«Один дома с моей собакой, у которой началась течка... Помогите!»

«Кажется, я только что получил еще одну собаку из своей»

«Отныне в туалет мы ходим только так. На днях оставили его на 3 часа одного дома. Вот как теперь выглядит дверь»

«Ухожу утром из такой квартиры. Возвращаюсь вечером в такую. Люблю своего пса»

«Моя собака очень любит мыльные пузыри»

Она похожа на Сида из «Ледникового периода». © Snuggly-Muffin / Reddit

«Вернувшись домой, я обнаружил, что мой 54-килограммовый щенок использует обеденный стол в качестве собачьей подстилки»

«Пришел домой и обнаружил соседскую собаку сидящей вот так... Я чего-то не понимаю?»

«Мой пес заперся в ванной. Разумеется, он терпеть не может замкнутые пространства»

Просыпаться и каждое утро лицезреть эту мордаху. Сон как рукой снимет

«Мы оставили дверь открытой, и собаки разворошили помойку. Я поражен их шикарными навыками облизывания!»

«Сделал это, не дойдя 6 м до собачьего парка»