20 наглых пушистых морд, которые понятия не имеют, что такое нормы приличия

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Кошка — единственное из асоциальных животных, которое мы смогли приручить. И учитывая уникальность поведения кошек в социуме, то есть с нами, владельцами, нет ничего удивительного в том, что мы часто не понимаем наших пушистых друзей. Например, шалости и пренебрежение к уважению личного пространства для котов есть не что иное, как банальная потребность в нашем внимании.

Мы в AdMe.ru считаем, что все домашние любимцы — это наши с вами маленькие друзья с большими сердцами. И если ваш котейка безобразничает, то ему срочно нужно уделить немного времени и даже снять на долгую память результат кошачьей нахальности, как это сделали герои нашей подборки.

«Моя кошка влюблена в моего парня. Она бросает на меня свирепый взгляд каждый раз, когда я пытаюсь сесть рядом с ним. Он мне не поверил, и поэтому я сделала фото»

«Даже не знаю, кто мог это сделать»

«Сегодня я усыновил двух котят. Сначала хотел взять одного, но мне предложили взять обоих, так как никто не хотел брать их вместе. Встречайте Кингстона и Дерби»

Какая эффектная горжетка у дамы!

«Не мог найти свою кошку, после того как курьер принес мне пиццу. Я понятия не имею, как она так быстро тут очутилась»

«Я думала, что сейчас перевернусь и пообнимаюсь со своим парнем. Но место было уже занято»

Ну и вот как тут поработать нормально?

«Наша „семейная“ кошка, похоже, все-таки кошка моего отца»

«Хорошо, что у мамы есть Милли, которая поможет ей во всем»

«Мой дедушка не любит котов, а кот хотел подружиться»

«Моя кошка делает это всякий раз, когда кто-то принимает душ»

Когда коту совершенно не мешает то, что ты чем-то там занят

«Ваши кошки смотрят, как вы принимаете душ? Мои смотрят. И начали так делать, еще когда были котятами. И вот так каждый раз»

«Вчера вечером мы играли в маджонг, и моя кошка решила полежать на игровом поле»

«Я сказал ей, что нельзя сидеть на рабочей поверхности кухонного стола, и вот что она сделала»

Когда простые методы по привлечению внимания человека уже не действуют

Наглость этого кота не имеет предела

Сначала вы должны разгадать его загадки, и лишь потом он пустит вас в туалет

Когда просишь кота уступить место на своем же кресле

Вот так ведущий программы прогноза погоды Джефф Лайонс проводит свой эфир

А на какие уловки идут ваши пушистые друзья, чтобы получить от вас чуточку внимания?