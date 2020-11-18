20 наглых морд, которые всегда сумеют приткнуть свою пушистую попку с комфортом
Если вы думаете, что ваш кошачий друг тихий, послушный и вообще образец порядочности, то, скорее всего, вам просто не удалось стать свидетелем преступления. Ведь эти мурчащие создания точно были рождены для воплощения в жизнь понятия «комфорт». Они везде смогут приткнуть свое пушистое тельце с таким выражением неги на мордашке, что вам самим захочется принять такую же нелепую позу или уснуть в совершенно неподходящем для этого месте.
Мы в AdMe.ru уверены, что даже если вы внезапно найдете у себя в еде кошачий хвост или ваши цветы будут помяты пушистым шкодником, то у вас не получится долго злиться на любимца — так же, как и у героев нашей подборки.
Что за приправа такая?
«Это мой кот, и зовут его Кот»
«Мне интересно, а с чем этот кексик?»
Похоже, кошкам может быть комфортно где угодно и в любой позе
О, этот взгляд хищника, преследующего свою добычу
«Он не упустит шанс посидеть в посудомоечной машине»
«Ты не можешь найти другое место, чтобы вздремнуть?!»
«Моя кошка только что легла на мою пиццу и раздавила ее»
«Я все никак не могла понять, почему в последнее время моя зелень выглядит такой помятой и увядающей»
«Я купил одеяло с подогревом специально для моей кошки. Но она выбрала полежать рядом с ним на чистом белье»
«Пожалуйста, я тебя в тысячный раз прошу: слезь с моего ноутбука!»
«Конечно, именно здесь тебе и нужно лечь прямо сейчас»
С добрым утром, человек! Не желаешь чашечку кофе?
«А я никак не могла его найти»
«Мой кот спит в диване»
Ох уж это выражение на ее морде
«Для нее это ежедневная практика»
Вы только гляньте на эту удобно пристроенную щечку
«Мой кошкатун»
«Хорус нашел себе отличное местечко, чтобы вздремнуть»
А как ваши пушистые друзья проявляют свой характер и наглость?
Фото на превью Forfunmike / reddit