20 наглых морд, которые всегда сумеют приткнуть свою пушистую попку с комфортом

Если вы думаете, что ваш кошачий друг тихий, послушный и вообще образец порядочности, то, скорее всего, вам просто не удалось стать свидетелем преступления. Ведь эти мурчащие создания точно были рождены для воплощения в жизнь понятия «комфорт». Они везде смогут приткнуть свое пушистое тельце с таким выражением неги на мордашке, что вам самим захочется принять такую же нелепую позу или уснуть в совершенно неподходящем для этого месте.

Мы в AdMe.ru уверены, что даже если вы внезапно найдете у себя в еде кошачий хвост или ваши цветы будут помяты пушистым шкодником, то у вас не получится долго злиться на любимца — так же, как и у героев нашей подборки.

Что за приправа такая?

«Это мой кот, и зовут его Кот»

«Мне интересно, а с чем этот кексик?»

Похоже, кошкам может быть комфортно где угодно и в любой позе

О, этот взгляд хищника, преследующего свою добычу

«Он не упустит шанс посидеть в посудомоечной машине»

«Ты не можешь найти другое место, чтобы вздремнуть?!»

«Моя кошка только что легла на мою пиццу и раздавила ее»

«Я все никак не могла понять, почему в последнее время моя зелень выглядит такой помятой и увядающей»

«Я купил одеяло с подогревом специально для моей кошки. Но она выбрала полежать рядом с ним на чистом белье»

«Пожалуйста, я тебя в тысячный раз прошу: слезь с моего ноутбука!»

«Конечно, именно здесь тебе и нужно лечь прямо сейчас»

С добрым утром, человек! Не желаешь чашечку кофе?

«А я никак не могла его найти»

«Мой кот спит в диване»

Ох уж это выражение на ее морде

«Для нее это ежедневная практика»

Вы только гляньте на эту удобно пристроенную щечку

«Мой кошкатун»

«Хорус нашел себе отличное местечко, чтобы вздремнуть»