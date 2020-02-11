20+ беспардонных котов, которые каждый день проверяют на прочность нервы своих хозяев

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Ученые пришли к выводу, что одомашнивание практически никак не повлияло на образ жизни кошек. Именно поэтому поведение диких и домашних усатых-полосатых мало чем отличается. Так если уж независимый кошачий дух не был сломлен за столько тысячелетий, то стоит ли ждать, что какому-то человеку удастся обуздать своего мурчащего питомца и уговорить его не проказничать хотя бы ночью?

AdMe.ru покажет вам фотографии наглых пушистых морд, чьи хозяева уже давно поняли: этих хулиганов не перевоспитать. Они не только не злятся на этих хвостатых злодеев, но и спускают им с лап практически все. А в конце статьи вас ждет бонус — хитрые питомцы наших читателей.

«Его любимое место для сна»

«Кто-нибудь, пожалуйста, скажите ему, чтобы он перестал приносить домой земляных червей. Я люблю его и горжусь его недавно открывшимися охотничьими способностями, но оно того не стоит»

«У него около 7 разных кроватей, а он все равно предпочитает висеть на спинке стула. Ну почему?»

«Вот что сделал Джерри, когда я сказал ему не сидеть на клавиатуре»

«Наш кот решил, что кухонному столу следует придать более авангардный вид»

«Его любимое место — в дверях туалета, и он отказывается его покидать. Мы смирились и просто не закрываем дверь»

«Чувствуй себя комфортно, не обращай на меня внимания»

«Это не та расслабляющая ванна, которую я запланировала»

«Вот какова судьба очень дорогой фокаччи с розмарином, которую принес мой друг. Естественно, виновник был весьма доволен собой, когда мы его нашли»

«Он делает так каждый раз, когда его лапкам становится холодно»

«Мой муж услышал грохот, побежал на шум и обнаружил, что наш Алфи нашел кошачью мяту и устроил вечеринку»

«Мой кот постоянно прыгает на дверь и исследует потолок. Понятия не имею, как он туда запрыгивает и тем более помещается»

«Кто-то повадился красться по ночам и безжалостно расправляться с маслом. И хотя все мы знаем, кто это, он ни разу еще не был пойман с поличным»

«Вот как я сегодня проснулся. Кошка сама накрылась одеялом»

«Очередная попытка исследовать каждый уголок дома»

«Эта новая скатерть закрывала мне обзор. Я ее починил»

«Моя мама утверждает, что его подставили другие наши кошки, но я на это не куплюсь»

«Похоже, наш маленький пушистый хитрец действительно очень хочет эту курицу»

«Этот негодяй обнаружил, что может открывать и закрывать шкаф всю ночь»

«Потому что защитные сетки — для неудачников»

«Давай, почисти меня, человек»

«Он каждый день притворяется, что застрял в сумке. Если ты попытаешься ему помочь, он легко освобождается и начинает атаковать»

«Наш кот защищает дом от почты»

«Похоже, деньги на кошачье дерево я потратил впустую»

«Каждый раз, как я иду мыться, кот наблюдает за мной из таза»

Бонус: фотографии от наших читателей

«Еще ни одно блюдо не было приготовлено без котоконтроля и котодегустации»

«Каждое утро я просыпаюсь от этого взгляда, потому что пора есть»

«Мася везде»

«Хотела попросить кота не царапать диван, но, кажется, сейчас не лучший момент для этого разговора»

«На этом стуле лежу я! И на этом тоже»

Обожаем, когда вы присылаете свои фотографии. Если вы еще не успели рассказать о своем пушистом озорнике, сейчас самое время.