20+ мужчин, которые были резко против животных в доме, но уже сто раз пожалели о своих словах

Я не люблю животных, говорили они. В моем доме ноги их не будет, говорили они. И казалось, что убедить в обратном этих суровых пап, мужей или молодых людей ничто не сможет. Но все их ворчание свелось к нулю ровно в тот момент, когда порог их жилища (каким-то чудом) переступил питомец.

Мы в AdMe.ru убедились, что нет чувств нежнее, чем любовь мужчин к домашним животным, которых они так не хотели заводить. И 20+ героев нашей сегодняшней подборки — тому подтверждение.

«Папа считал, что хорьки — это просто большие крысы. Теперь они с Оззи лучшие друзья»

Сначала он говорил: «Нет, не тащи их в этот дом!» Теперь они вместе принимают солнечные ванны

И этот человек еще клянется, что ненавидит кошек, в особенности таких манипуляторов, как эта

«Уберите этих щенят вон из моего дома!»

«Папа и кошка, которую он не хотел заводить. Прошел год, и он запрещает кому-либо кормить ее, потому что это исключительно его обязанности»

«За 7 месяцев мы проделали путь от „Мы не заведем собаку — и точка“ до вот такого»

«Папино „Я не хочу собаку“ превратилось в „Что ж, она может забрать мое новое одеяло“»

И этот человек утверждал, что птицы — самые бессмысленные существа

«Сначала он говорил: „Нам что, действительно нужна 4-я собака?“ Теперь он носит рюкзак на случай, если наш щенок устанет ходить»

«Мой парень не хотел оставлять кота, но сегодня я нашла в его телефоне с десяток таких селфи. Думаю, кот все же поселится у нас»

«Папа был против того, чтобы мы заводили змею. Мы его не послушались. Вот так они выглядят сейчас»

«Мне пришлось побороться за этого котенка, и вы только посмотрите, кого он выбрал своим любимчиком»

«Я больше 3 лет говорил своей дочери „нет“ каждый раз, когда разговор заходил о щенке. А потом в один день появился он. Теперь мы неразлучны»

«Мой брат не хотел Цезаря, но все это было еще до того, как они познакомились лично»

«Сначала папа не позволял ей заходить в дом, потом каждый день грозился выгнать ее, а теперь ворчит, когда она уделяет ему мало внимания»

«Я не буду заниматься этой собакой!»

«Мой молодой человек не хотел чихуахуа...»

«Жена и дети все же уговорили меня завести собаку. Теперь моя жизнь выглядит так»

«Он же будет путаться под ногами, и я непременно на него наступлю»

«Папа: „В этом доме не будет никаких котов!“ Тоже папа: рисует наших котиков, чтобы повесить картину на стену»

«Застукала папу вот за таким занятием. Раньше он не хотел, чтобы мы заводили собаку, а теперь поет ей песни собственного сочинения»