20+ хвостатых разбойников, для которых рождественские украшения — это вызов
Ну какой котик или песик сможет пройти мимо елочных украшений, разноцветных гирлянд и даже обычной, на наш взгляд, елки, будь она искусственная или настоящая? Конечно же, есть спокойные домашние животные. Но эта статья точно не о них, а о 20+ зверушках, которые знают, как устроить себе праздник, чтобы эти двуногие лишнего о себе не думали. Ну как на них можно сердиться?
Мы в AdMe.ru обожаем фотографии животных, которые знают, как внести настоящее разнообразие в праздничную атмосферу. А в бонусе вы увидите, что собаки умеют не только портить праздники.
Праздник к нам приходит
«Единственное рождественское украшение, которое мне нужно»
Елочку пришлось слегка вытянуть
Видит око, да зуб неймет
Кого-то точно нельзя подпускать близко к елке
И котов это тоже касается
«Моя кошка уже претендует на эту территорию»
Найдите здесь кота
«Я думаю, Рождество закончилось»
Когда хочешь, чтобы все украшения достались тебе, а не какой-то там елке
Кошки — они и в Африке кошки
Крутая цветная когтеточка
«Первая рождественская елка моего Демона»
Джаспер явно не ощущает дух Рождества
Через 24 часа после того, как в доме появилась рождественская елка, коты уже заявили, что она принадлежит только им
«Получилась явно не та фотография, какую я хотел сделать»
В этом вся кошачья суть
До и после
Когда вас застукали
Ожидания vs. Реальность: когда вы хотите сфотографировать свою кошку перед елочными игрушками, а она просто начинает зевать
Ну как можно не поиграть с этими яркими украшениями?
Никак!
«Не уверен, что елка доживет до Рождества»
«В этом году нам понадобится всего одно украшение на елке»
Первое Рождество котенка Рико
Кот vs. Рождественская елочка
Бонус: на этой елочной ферме есть собаки, которые отвезут вашу елку к машине
А ваши четвероногие друзья равнодушны к рождественским украшениям?