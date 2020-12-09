20+ хвостатых разбойников, для которых рождественские украшения — это вызов

Ну какой котик или песик сможет пройти мимо елочных украшений, разноцветных гирлянд и даже обычной, на наш взгляд, елки, будь она искусственная или настоящая? Конечно же, есть спокойные домашние животные. Но эта статья точно не о них, а о 20+ зверушках, которые знают, как устроить себе праздник, чтобы эти двуногие лишнего о себе не думали. Ну как на них можно сердиться?

Мы в AdMe.ru обожаем фотографии животных, которые знают, как внести настоящее разнообразие в праздничную атмосферу. А в бонусе вы увидите, что собаки умеют не только портить праздники.

Праздник к нам приходит

«Единственное рождественское украшение, которое мне нужно»

Елочку пришлось слегка вытянуть

Видит око, да зуб неймет

Кого-то точно нельзя подпускать близко к елке

И котов это тоже касается

«Моя кошка уже претендует на эту территорию»

Найдите здесь кота

«Я думаю, Рождество закончилось»

Когда хочешь, чтобы все украшения достались тебе, а не какой-то там елке

Кошки — они и в Африке кошки

Крутая цветная когтеточка

«Первая рождественская елка моего Демона»

Джаспер явно не ощущает дух Рождества

Через 24 часа после того, как в доме появилась рождественская елка, коты уже заявили, что она принадлежит только им

«Получилась явно не та фотография, какую я хотел сделать»

В этом вся кошачья суть

До и после

Когда вас застукали

Ожидания vs. Реальность: когда вы хотите сфотографировать свою кошку перед елочными игрушками, а она просто начинает зевать

Ну как можно не поиграть с этими яркими украшениями?

Никак!

«Не уверен, что елка доживет до Рождества»

«В этом году нам понадобится всего одно украшение на елке»

Первое Рождество котенка Рико

Кот vs. Рождественская елочка

Бонус: на этой елочной ферме есть собаки, которые отвезут вашу елку к машине