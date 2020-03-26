20+ домашних любимцев, которые устали быть хорошими мальчиками

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Люди могут придумывать правила сколько им будет угодно — кажется, именно так думают некоторые животные, которые любят нарушать запреты. Если и ваш питомец привык напоминать, кто в доме главный, то в статье вы точно найдете его единомышленников.

Редакция AdMe.ru не может устоять перед очарованием пушистых и готова простить им любую шалость.

1. «А всего 3 минуты назад они мирно спали»

2. «Купил розы для мамы, но кот начал есть цветы, как только я поставил их в вазу»

3. По статистике, каждый 3-й бордер-колли не может спокойно сидеть на месте

4. Даже если в доме 2 раковины, то нет никакой гарантии, что получится ими воспользоваться

5. «Зашел на кухню и увидел это»

6. «Сегодня утром мои кошки опрокинули все мои кисточки для макияжа в свой лоток»

7. «Ему есть на чем спать: диван, 2 подстилки и по крайней мере 6 одеял, но он все равно стащил мою куртку со стула»

8. Когда переговоры не увенчались успехом

9. «За день до моей свадьбы кот залез в чехол, чтобы полежать на смокинге жениха»

10. «Это происходит каждый раз, когда я меняю простыни»

11. «Я принес домой растение, чтобы оно не умерло в пустом офисе. Кот решил, что это лакомство для него»

12. Какие-то проблемы, бро?

13. Кот, который беспокоится только о личном комфорте

14. «Для того чтобы кошка не прыгала на стол, нужно постелить фольгу. Так вот, мой кот доказал, что этот лайфхак не работает»

15. «Коту нельзя залезать на кухонную стойку, но технически он сидит на стиральной машине. Судя по выражению его морды, он знает, что нашел лазейку в законе»

16. «Мой кот принес „подарок“ и положил мне живую змею на колени»

17. Работать дома не так просто, если вы живете не один

18. Иногда коты уходят в отрыв и ни в чем себе не отказывают

19. «Теперь я понял, почему птицы не пользуются этой кормушкой»

20. «Моя мама не разрешает собаке залезать на кровать. Это мой пес после того, как мама ушла»

21. Руби и ее новая кровать

22. «Я так радовался, когда купил собакам „нервущуюся“ лежанку»

23. После того как помыл машину, это словно следы на сердце

24. «Кот кусает моего отца каждый раз, когда тот обращает внимание на маму, а не на него»

А какая последняя шалость сошла с лап вашему питомцу?