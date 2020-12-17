20+ мохнатых хитрюг, ради которых стоит ввести Нобелевскую премию по сообразительности

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Считается, что хитрость и смекалка — качества исключительно человеческие. Однако ученые уже давно исследуют интеллект разных животных и приходят к довольно впечатляющим выводам. Например, умственные способности собак сопоставимы со способностями 2—2,5-летних детей, а козы обладают отличной долгосрочной памятью . Все это означает, что животные гораздо умнее и сообразительнее, чем люди привыкли думать.

Мы в AdMe.ru готовы предоставить доказательства того, что некоторые животные могут (ну или хотя бы попытаются) заткнуть за пояс не только своих собратьев, но даже и Homo sapiеns.

Маленький обманщик пытается спрятаться в своих игрушках, чтобы избежать купания

«Мой кот изобрел кошачью маску для сна»

Когда снаружи слишком холодно, а внутри слишком жарко

«Белка-альбинос приходит к нашей двери каждый день и выпрашивает кукурузу»

Умная овца открывает кран

«Этот хитрец скулил так, как будто ему нужно в туалет. А на самом деле он просто хотел поиграть в снегу»

«Каждый раз, когда этот толстяк хочет есть, он делает вид, что падает в обморок»

«Он лежит так в ванной, потому что изображает коврик, который до этого уничтожил»

Умная коза знает, как получить вкусняшку. Осталось научить ее зарабатывать на это деньги

«Белки прогрызли дыру в электронной кормушке для птиц за $ 135, которая вообще-то должна была защитить корм от них»

Вижу цель — не вижу препятствий. © ElenaVlK / reddit

Собака одна пришла в магазин и направилась прямиком в отдел с собачьим кормом

«Лошадь моего брата научилась лизать дверь, чтобы защелка открылась»

«Ветром сдуло гнездо с дерева во дворе. Птица, которая его свила, использовала шерсть моей собаки, чтобы выстелить гнездо изнутри»

«Они все же научились открывать дверь в ванную... Прощай, уединение»

«Мой пес подбирает вещи вокруг дома и приносит их мне. Сегодня он как-то раздобыл это»

«Олени оказались достаточно умными, чтобы оставить единственный плод на моем кусте перца, съев при этом все остальное»

«Маленький воришка, покусившийся на мое шоколадное молоко»

«Ее автоматическая кормушка срабатывает в 6 утра. Отгадайте, который час? Правильно, 4 утра»

«Мой 9-недельный щенок корги только что сообразил, как пользоваться дверью для собак»

Собачья дверь — большое достижение для 9 недель. Молодец! © Kon-Tiki66 / reddit

«Несмотря на преклонный возраст, Лили довольно-таки подкована в техническом плане. Последнее свое фото она сделала сама»

«Местная олениха оставляет своих малышей отдохнуть у нас во дворе»

«Я увидела крохотную птичку в супермаркете. Она зависла у полок с птичьим кормом»

«Моя кошка использует графический ускоритель, работающий на полную мощность, чтобы погреться. Умничка»

Да, бармен, я возьму еще

«Похоже, наш котенок нашел себе кровать king size»

Логично же, что делать серьезную покупку без тест-драйва крайне неосмотрительно