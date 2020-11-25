20+ питомцев, которые научились мастерски сливаться с ландшафтом и растворяться в интерьере

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Редьярд Киплинг в сказке «Как леопард получил свои пятна» выдвинул такую версию появления полосок у зебры: «От неравномерно ложившихся теней жираф, прятавшийся под деревьями, сделался пятнистым, зебра сделалась полосатой». Ну а что — милый и смешной вариант. А еще черно-белые полосы помогают маскироваться. А вот братьям нашим меньшим из опасностей дома грозит только очередная порция обнимашек от хозяев. Тем не менее они обожают прятаться, чтобы заставить нас понервничать.

AdMe.ru подсмотрел умилительные кадры, на которых животные прямо-таки cлились с окружением. И обнаружить их смогут только самые внимательные.

Кто-нибудь видел собаку? Она только что была здесь

«Искал и не мог найти кота, уже подумал было, что он сбежал»

«Чуть не сел на этого маленького леопарда»

Собака против коврика

Если бы котики ходили в магазин, то покупали бы пледы под цвет шерсти

Новая собачья кровать

«Мой друг нашел в Греции кошку-невидимку»

Его уровень маскировки прокачан до максимума

Ну и кому пришло в голову заводить котика такой расцветки в доме с этими плитками на полу?

«Моя Луна тянет лапки»

Он просто сливается с этим креслом

Кажется, мы нашли собаку

«Я думаю, она cидит здесь, потому что ей весело, когда я чуть о нее не спотыкаюсь»

Волшебный ковер

«Идиллия: мои кошки и мой кухонный пол»

Стоит внимательнее приглядеться к ковру, прежде чем наступить на него

Того, кто захочет укрыться пледом, ждет усатый сюрприз

Когда ручная мышь идеально сочетается с пижамой

«Наш бенгальский котенок любит леопардовый принт»

На этом фото две собаки

«Если ей захочется спрятаться дома, она точно знает, что делать»

Просто пушистое одеяло

«Камуфляж в исполнении моей собаки»

Главное — случайно не выбросить вместе с другими мусорными мешками

Белоснежный камуфляж

И пустота смотрит в ответ...

Собаку не видели?

«Моя кошка решила спрятаться»

«На днях чуть не споткнулся о мою собаку»

Они поймут, где я, только когда позовут поесть