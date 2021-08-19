20 любящих питомцев, которые и дня не могут прожить без своего ненаглядного человека

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Животные, хоть и называются братьями нашими меньшими, любить умеют по-настоящему. Они готовы поддержать после тяжелого дня на работе и с нежностью слушают, как будущий малыш толкается в животе у матери. А когда обожаемый человек отсутствует дома несколько дней, начинают безумно скучать.

Мохнатые герои этой подборки AdMe.ru — лучшее тому доказательство. Мы даже умудрились прослезиться, пока готовили этот материал.

1. «Наша кошка болеет, и сегодня она впервые попросила сделать это — посадить ее на плечо»

2. «Читала, вышла за водичкой. Возвращаюсь, а там Вукан заждался, как будто я ему вслух должна читать про чуму в Лондоне»

3. «Хозяин, поработал — и хватит. Тебя тут котик неглаженый ждет»

4. «Однажды включил камеру, чтобы посмотреть, как ведет себя Сильвия. И увидел это»

5. «Кошка любит нашего будущего малыша. Каждую ночь она вот так сидит на моей жене, чтобы услышать, как ребенок толкает ножкой»

6. «Пришлось провести 5 дней в больнице. Когда вернулась, моя личная служба спасения не отходила ни на шаг. Целый час смотрела вот так»

7. «Она обожает держать меня за руку, когда спит»

8. «Меня не было дома неделю. Кажется, он соскучился»

9. «Добро пожаловать в офис, папочка. Мы тебя заждались»

10. Когда плодотворно поработать ну совсем не судьба

11. «Джуди очень маленькая, поэтому использует ступеньки, чтобы забраться на кровать и лечь спать вместе с нами»

12. «Вернулась домой с пляжа. Похоже, она тосковала»

13. «Кто сказал, что кошки грубые и не умеют любить? Вот что сделала моя малышка, когда я пришла с работы»

14. «Когда вернулась домой из больницы, он отказывался уходить. Первые объятия за 7 лет»

15. «6 дней провел в путешествии. Кажется, мой маленький друг скучал»

16. «Кто-то скучал, пока я работала»

17. «Мой парень не хотел кота. Сегодня они вместе смотрят программу для кошек»

18. «Мой пес со мной с тех пор, как я пошел в детский сад. Я уже окончил школу, а он все еще резвится, словно щенок»

19. «Всякий раз, когда хочет внимания, она принимает такую позу»

20. «Вот что я увидел, когда вернулся ночью после хоккейного матча. Кажется, они скучали»