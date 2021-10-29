20 лохматых крошек, которым стоило подарить заботу и дом — и они сразу превратились в пушистых пончиков

Улицы и приюты ежедневно пополняются бездомными животными. Но некоторым питомцам улыбается удача, и они попадают прямиком в заботливые руки неравнодушных двуногих друзей.

Мы в AdMe.ru не перестаем убеждаться в том, что мир не без добрых людей и у каждого пушистого создания есть шанс найти дом и любящего хозяина. А в бонусе вас ждет история автора этой статьи, у которого в семье тоже появилось еще одно лохматое чудо.

«Наша малышка Уна, когда мы только приютили ее и спустя 2 года»

«Она боялась всех и вся. А теперь, 9 месяцев спустя, это самый счастливый и уверенный в себе щенок из тех, что я знаю»

«Левый снимок сделан в 1-й день, когда я приютил брошенного котенка, а правый — 48 дней спустя»

«Не знаю, кто кого больше пугал поначалу: она меня или я ее». Она превратилась из гремлина в меховой комочек. © 19GamerGhost95 / Reddit

«Нашел этого мальца несколько лет назад, когда его бросила собственная мать. Посмотрите, каким он стал»

«Год назад малыша бросили в парке, а теперь он мой лучший друг»

«На 1-м фото мы только вытащили ее из мусорного контейнера. А на 2-м она уже наслаждается новой жизнью месяц спустя»

«Забрали домой брошенную в поле собаку. Норман уже немолод, но свою старость он проживет в окружении любящих людей»

«Нашел кошку на заднем дворе, когда ей было несколько месяцев. На левом снимке она после 1-го купания, а на правом — самая уверенная в себе 7-летняя кошка»

«Милли появилась в моей жизни год назад. Эта уличная крошка украла мое сердце»

«Подобрал в своем районе очень больного кота, выходил его и решил оставить себе»

Ему нужно было всего лишь немного любви

«Муж думал, что это самая уродливая собака, какую он только видел».

«Мы подобрали голодную, робкую беременную кошку. Воспитали ее котят, а эта моська стала моим любимым питомцем»

«Уже год живу с этим малышом. Поначалу его ребра сильно выступали, но теперь он в идеальном весе — 27 кг»

«Спустя 6 месяцев жизни с нами»

«Тони сразу после того, как мы его приютили, и 6 лет спустя»

«Она казалась беспородной и не умела лакать — приходилось кормить из пипетки. Позже выяснилось, что киса — полуперс»

«На 8-й год я уже не удивляюсь, что ее шерсть оказывается даже на только что купленных пирожных».

«На левом снимке — Боди, которого я только забрал из приюта, а на правом — ровно 5 лет спустя»

«Спустя 3,5 года кошка, которая была бездомной, наконец стала доверять мне настолько, что может спать на моих коленях»

«Первое фото сделано в приюте в июне 2017 года. А второе — менее года назад. Обожаю этот снимок. У крохи увеодерматологический синдром»

Увеодерматологический синдром — редкое заболевание, которое встречается у собак и проявляется в поражениях кожи, глаз и шерсти. — Прим. AdMe.ru.

Бонус от автора

Эту крошку дважды бросали хозяева. Сестра нашла ее в самом дальнем углу приюта, всю грязную, худую, свернувшуюся в комок от страха. Когда мы только привезли ее домой и отмыли, она боялась даже по квартире ходить, все время сидела в коридоре. За 2,5 года Сэди вымахала в пушистую и пухлую псину, которая живет в любви и заботе, хорошо питается и постоянно бегает наперегонки с нашими кошками и тойтерьером.