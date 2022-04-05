20+ крошечных животных, которые берут не размером, а очарованием

Самое крошечное млекопитающее в мире — свиноносая летучая мышь, ее вес — менее 2 г. Это маленькое животное займет совсем немного места на вашей ладони. Но малютки есть также среди рептилий, птиц и насекомых. И чем они меньше, тем сильнее хочется взять их в руки и приласкать.

Мы в AdMe.ru увидели этих крошечных существ, которые наполнили наши сердца нежностью, и не смогли удержаться, чтобы не поделиться их фотографиями с вами, ведь они способны рассеять любую грусть.

1. Эта крошечная змейка рада встрече

2. Гусеница говорит: «Привет!»

3. Какие зубки у этого ежика

4. «Моя жена нашла этих птенцов на работе, они укрывались от жары»

5. Удивительно, что гекконы приходят в этот мир такими крохами

6. Больше похоже на плюшевую игрушку, чем на живую бабочку

7. «Сегодня я нашел маленького помощника по саду»

8. «Я нашел детеныша осьминога внутри морской раковины!»

9. Пятидневные ежата

10. Крошечный хищник — богомол

11. «Карликовый морской конек в сравнении с моим большим пальцем»

12. «Это Скраффи, самый милый хомячок из всех, что я видела»

13. Мы не знали, что хамелеоны бывают такими милыми

14. Крошечная морская звездочка с 7 ногами

15. Этого паучка никто не боится

16. Рыба-лягушка умещается на кончике пальца

17. «Скопление малышей кузнечиков в саду у моего друга»

18. Миниатюрная лягушка — меньше, чем человеческий ноготь

19. «Крошечная бабочка приземлилась мне на ладонь»

20. Карликовый морской конек среди кораллов

21. «Крошечная улитка, которую я нашла в шерсти своей кошки»

22. Эта крошечная летучая мышь любит обниматься

23. Крохотный птенец колибри пьет сок из малины