20+ крошечных животных, которые берут не размером, а очарованием
Самое крошечное млекопитающее в мире — свиноносая летучая мышь, ее вес — менее 2 г. Это маленькое животное займет совсем немного места на вашей ладони. Но малютки есть также среди рептилий, птиц и насекомых. И чем они меньше, тем сильнее хочется взять их в руки и приласкать.
Мы в AdMe.ru увидели этих крошечных существ, которые наполнили наши сердца нежностью, и не смогли удержаться, чтобы не поделиться их фотографиями с вами, ведь они способны рассеять любую грусть.
1. Эта крошечная змейка рада встрече
2. Гусеница говорит: «Привет!»
3. Какие зубки у этого ежика
4. «Моя жена нашла этих птенцов на работе, они укрывались от жары»
5. Удивительно, что гекконы приходят в этот мир такими крохами
6. Больше похоже на плюшевую игрушку, чем на живую бабочку
7. «Сегодня я нашел маленького помощника по саду»
8. «Я нашел детеныша осьминога внутри морской раковины!»
9. Пятидневные ежата
10. Крошечный хищник — богомол
11. «Карликовый морской конек в сравнении с моим большим пальцем»
12. «Это Скраффи, самый милый хомячок из всех, что я видела»
13. Мы не знали, что хамелеоны бывают такими милыми
14. Крошечная морская звездочка с 7 ногами
15. Этого паучка никто не боится
16. Рыба-лягушка умещается на кончике пальца
17. «Скопление малышей кузнечиков в саду у моего друга»
18. Миниатюрная лягушка — меньше, чем человеческий ноготь
19. «Крошечная бабочка приземлилась мне на ладонь»
20. Карликовый морской конек среди кораллов
21. «Крошечная улитка, которую я нашла в шерсти своей кошки»
22. Эта крошечная летучая мышь любит обниматься
23. Крохотный птенец колибри пьет сок из малины
Какие мелкие существа вызывают у вас чувство умиления? У вас есть их фотографии?
Фото на превью AWU_Hades / Reddit, Zlimeshili / Imgur
Поделиться этой статьёй