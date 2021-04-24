20+ котят и щенков, которые, возмужав и воспушав, стали еще харизматичнее

Все владельцы питомцев знают, как быстро они растут. Казалось бы, еще недавно у тебя под боком сопел милый комочек, а сегодня он уже серьезный зверь, который не помещается на любимой лежанке. Тем приятнее бывает пересматривать старые снимки хвостатых, на которых они еще совсем малыши.

Мы в AdMe.ru решили посмотреть, как взрослеют щенки и котята, и еще раз убедились в том, что со временем они не теряют обаяния и очарования, а только умножают.

1. Когда ты такой сладкий пирожочек, время не властно над тобой

2. «Как видите, мой кот всегда был модным»

3. 9 недель vs 9 месяцев. Волшебное превращение из коржика в булочку

4. «Зефир по-прежнему бросает на меня свой фирменный осуждающий взгляд»

5. «10 месяцев пролетели слишком быстро»

6. «15 лет мы росли вместе»

7. Как же быстро они растут...

8. «Спустя почти 20 лет мы все еще вместе»

9. Он превратился из пушистика в суперпушистика

10. «Первый и последний день с моим лучшим другом на протяжении 15 лет»

11. С годами его фотогеничность увеличилась вместе с ним

12. «Мы назвали его Кингом, но ему это не понравилось, и теперь он откликается только на имя Кинг-Конг»

13. Из принцессы в королеву

14. «3 месяца vs 10 месяцев. На 22 кг тяжелее, но это все еще мой ребенок»

15. 3 месяца vs 2 года. Ох уж этот взгляд...

16. Возмужал и воспушал

17. Любовь к игрушкам не проходит с годами

18. Время идет, привычки остаются

19. Когда ты давно вырос, но все еще хочешь на ручки

20. «Остин родился в подъезде. На первом снимке ему меньше месяца, и вот в какого красавца он превратился»

21. «Моей малышке недавно исполнился годик»

22. «Это Фича. За 3 года жизни у меня она вымахала до 4 кг»

23. «6 недель и 9 месяцев. При этом я сама не сильно выросла»