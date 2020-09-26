20+ котов, у которых были дела поважнее, чем повзрослеть и измениться

В течение своей жизни кошки проходят через множество фаз, которые включают изменения во внешности и поведении. Котята, эти маленькие комочки энергии, постепенно становятся взрослыми и важными и теряют интерес к прежним развлечениям. Но некоторые их привычки и особенности со временем никуда не исчезают.

AdMe.ru с удовольствием проследил за усатыми-полосатыми, которые уже выросли, но кое в чем ни капли не изменились.

«Нашла эту кроху на улице, ему тогда было недели 2, выкормила, а он вырос и обнаглел»

«Усатому уже 4 месяца, а он до сих пор не хочет есть без меня. Он игнорирует корм в тарелке, но стоит мне сесть рядом, а лучше положить еду в ладонь, как он тут же „прозревает“».

«Интересно, он когда-нибудь перерастет этот ящик?»

«Лили в 4 месяца: кричит, потому что ей нужно больше еды. Лили в 4 года: кричит, потому что лакомство закончилось»

«Спустя 4 года: тот же кот, та же корзина»

«Моя кошка в 2 месяца и в 1,5 года. Мало что изменилось»

«Макси в 3 месяца и в 8»

«— Кое-что в этой жизни никогда не меняется. — Я вижу, ты научилась защищать от нее свои вещи»

«Мои милые мальчики все еще целуют друг друга в нос»

«С июля 2019 года стол необъяснимым образом стал меньше»

«— Мой кот в 5 недель, в 11 и в 16. — Мне нравится, что чем больше становится котенок, тем меньше книг на полке»

«— Вырос из маленького злодея в большого. — Если бы у Пеннивайза было домашнее животное, то это был бы этот кот»

«Ему нравится обнимать меня за шею каждое утро и ночь. И даже 8 месяцев спустя он по-прежнему так делает»

«Взгляд, полный ярости, — его фирменный прием»

«— Что происходит, когда ты вынимаешь ее из раковины? — Она плачет, пока я не верну ее обратно»

«Никогда не встречала 2 никак не связанных между собой кошек, которые были бы столь же неразлучны, как эти голубки»

«Космо до сих пор „месит“ лапками свое любимое одеяло, как в детстве. Не думаю, что он когда-нибудь прекратит так делать»

«Когда он только у меня появился, я называла его маленьким сталкером, потому что он всюду следовал за мной»

«Сейчас он вырос, но ему по-прежнему всегда нужно находиться со мной в одной комнате».

«Мы купили ему кроватки побольше, но он по-прежнему предпочитает ту, в которой спал в детстве»

«Питер всегда любил смотреть телевизор»

«Фрейзеру все еще плевать, царапает он мои ноги или нет»

«Типси по-прежнему кусает все, что находится в пределах досягаемости»

«Сегодня исполняется 3 года, как я спасла Минерву. Она до сих пор выглядит так, будто у нее экзистенциальный кризис»

«Белль все еще любит помогать упаковывать подарки»