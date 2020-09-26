20+ котов, у которых были дела поважнее, чем повзрослеть и измениться
В течение своей жизни кошки проходят через множество фаз, которые включают изменения во внешности и поведении. Котята, эти маленькие комочки энергии, постепенно становятся взрослыми и важными и теряют интерес к прежним развлечениям. Но некоторые их привычки и особенности со временем никуда не исчезают.
AdMe.ru с удовольствием проследил за усатыми-полосатыми, которые уже выросли, но кое в чем ни капли не изменились.
«Нашла эту кроху на улице, ему тогда было недели 2, выкормила, а он вырос и обнаглел»
«Усатому уже 4 месяца, а он до сих пор не хочет есть без меня. Он игнорирует корм в тарелке, но стоит мне сесть рядом, а лучше положить еду в ладонь, как он тут же „прозревает“».
«Интересно, он когда-нибудь перерастет этот ящик?»
«Лили в 4 месяца: кричит, потому что ей нужно больше еды.
Лили в 4 года: кричит, потому что лакомство закончилось»
«Спустя 4 года: тот же кот, та же корзина»
«Моя кошка в 2 месяца и в 1,5 года. Мало что изменилось»
«Макси в 3 месяца и в 8»
«— Кое-что в этой жизни никогда не меняется.
— Я вижу, ты научилась защищать от нее свои вещи»
«Мои милые мальчики все еще целуют друг друга в нос»
«С июля 2019 года стол необъяснимым образом стал меньше»
«— Мой кот в 5 недель, в 11 и в 16.
— Мне нравится, что чем больше становится котенок, тем меньше книг на полке»
«— Вырос из маленького злодея в большого.
— Если бы у Пеннивайза было домашнее животное, то это был бы этот кот»
«Ему нравится обнимать меня за шею каждое утро и ночь. И даже 8 месяцев спустя он по-прежнему так делает»
«Взгляд, полный ярости, — его фирменный прием»
«— Что происходит, когда ты вынимаешь ее из раковины?
— Она плачет, пока я не верну ее обратно»
«Никогда не встречала 2 никак не связанных между собой кошек, которые были бы столь же неразлучны, как эти голубки»
«Космо до сих пор „месит“ лапками свое любимое одеяло, как в детстве. Не думаю, что он когда-нибудь прекратит так делать»
«Когда он только у меня появился, я называла его маленьким сталкером, потому что он всюду следовал за мной»
«Сейчас он вырос, но ему по-прежнему всегда нужно находиться со мной в одной комнате».
«Мы купили ему кроватки побольше, но он по-прежнему предпочитает ту, в которой спал в детстве»
«Питер всегда любил смотреть телевизор»
«Фрейзеру все еще плевать, царапает он мои ноги или нет»
«Типси по-прежнему кусает все, что находится в пределах досягаемости»
«Сегодня исполняется 3 года, как я спасла Минерву. Она до сих пор выглядит так, будто у нее экзистенциальный кризис»
«Белль все еще любит помогать упаковывать подарки»
А как со временем изменились ваши питомцы? Пришлите нам их фотографии, мы это обожаем.