20+ котов, которым в детстве забыли объяснить, что они должны быть милыми и пушистыми

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Считается, что котики должны быть неиссякаемым источником милоты. Проблема в том, что сами пушистики так вовсе не думают и порой могут скорчить такие мордочки, что хоть стой, хоть падай. Начинающие котовладельцы в такие моменты еще могут напугаться, зато опытные хозяева быстро хватаются за фотоаппарат.

Если бы мы в AdMe.ru были на месте животных из нашей подборки, то наверняка сказали бы хозяину: «Не-е, лучше удали это фото». Но только после того, как вместе посмеялись бы над получившимися кадрами.

Похож на злодея из мультиков Disney

«Я увидела этого кота в парикмахерской»

Когда ваша кошка вполне может подрабатывать настольной лампой

Интересно, о чем можно думать с таким выражением на морде?

Когда ваша кошка считает, что пришло время серьезно поговорить

Кто тут самый элегантный?

«О да, гладь меня!»

Реакция «да чтоб тебя!» гарантирована

Кажется, она говорит: «Я не помялась, мне так удобно»

Упс! Зубы в губах застряли

«Жена считает, что наш кот задумался о жизни»

«Сам туда залез, но кричать все равно буду»

«Посмотри на мои зубы! Я кот-акула или кот-змея?»

Кот не обязан спать так, чтобы все умилялись. Главное, чтобы ему было удобно

Мэйси не любит бананы

Враг не пройдет

Красивый кот и во сне невероятно привлекателен. Ну почти всегда

Как хочу, так и лежу

«Это мой кот Саймон во время чихания»

Ой, можно подумать, у вас выражение лица не такое, когда спина затекает

В семье не без... Ну вы сами поняли

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