20+ котов, которым в детстве забыли объяснить, что они должны быть милыми и пушистыми
Считается, что котики должны быть неиссякаемым источником милоты. Проблема в том, что сами пушистики так вовсе не думают и порой могут скорчить такие мордочки, что хоть стой, хоть падай. Начинающие котовладельцы в такие моменты еще могут напугаться, зато опытные хозяева быстро хватаются за фотоаппарат.
Если бы мы в AdMe.ru были на месте животных из нашей подборки, то наверняка сказали бы хозяину: «Не-е, лучше удали это фото». Но только после того, как вместе посмеялись бы над получившимися кадрами.
Похож на злодея из мультиков Disney
«Я увидела этого кота в парикмахерской»
Когда ваша кошка вполне может подрабатывать настольной лампой
Интересно, о чем можно думать с таким выражением на морде?
Когда ваша кошка считает, что пришло время серьезно поговорить
Кто тут самый элегантный?
«О да, гладь меня!»
Реакция «да чтоб тебя!» гарантирована
Кажется, она говорит: «Я не помялась, мне так удобно»
Упс! Зубы в губах застряли
«Жена считает, что наш кот задумался о жизни»
«Сам туда залез, но кричать все равно буду»
«Посмотри на мои зубы! Я кот-акула или кот-змея?»
Кот не обязан спать так, чтобы все умилялись. Главное, чтобы ему было удобно
Мэйси не любит бананы
Враг не пройдет
Красивый кот и во сне невероятно привлекателен. Ну почти всегда
Как хочу, так и лежу
«Это мой кот Саймон во время чихания»
Ой, можно подумать, у вас выражение лица не такое, когда спина затекает
В семье не без... Ну вы сами поняли
Пожалуйста, помогите нам это развидеть
А ваши коты любят корчить такие мордахи? Покажете нам эти фото?
Фото на превью apricopeach / reddit
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