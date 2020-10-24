20+ котов, которым нужно срочно устранить сбой в системе и перезагрузиться

Кошки всегда отличались своим непредсказуемым поведением. Иногда возникает ощущение, что пушистики прибыли к нам с другой планеты и им срочно нужно поймать сигнал из космоса. Только коты могут выбрать для сна самую неловкую позу и проспать в ней часами, смотреть в никуда с выпученными глазами и многое другое.

Мы в AdMe.ru не представляем этот мир без котиков. Эти милые, но порой очень странные создания способны скрасить любой день.

«Мой котенок расслабляется очень странным образом»

«Отдыхает в лампе. Такой странный кот!»

Глюки в мяутрице

«Юпитер помогал мне работать во дворе. Поймал момент, когда он показывал свой длинный язык»

«Почти год, как я официально стал кошатником»

«Мой кот умолял меня выйти из душа»

Странная семья — это...

«Мой кот и его альтер эго»

Она просто без ума от Пиноккио

Ох уж этот тяжелый взгляд!

«Моя кошка любит спать в странных позах»

«Тэдди в шоке: я поругал его за то, что он разматывает туалетную бумагу! Очевидно, это был другой невидимый кот в ванной»

«Забрал ее неделю назад из приюта для котов. Я так ее люблю! Кошка, у которой только 2 настроения: разрушать и целоваться»

«Клянусь, у него есть передние лапы!»

«Гейзенберг снова добрался до кошачьей мяты»

«Вот так мы спим»

Эта кошка явно поймала сигнал из космоса

Кот, который умеет сворачивать язык в трубочку

Сразу видно, кто мужчина в доме

Они смотрят так, словно осознали весь смысл жизни

Когда хозяин предложил пойти на утреннюю пробежку

«Просто нашел ее спящей в таком состоянии. Не могу перестать смеяться»