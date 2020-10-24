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20+ котов, которым нужно срочно устранить сбой в системе и перезагрузиться

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Кошки всегда отличались своим непредсказуемым поведением. Иногда возникает ощущение, что пушистики прибыли к нам с другой планеты и им срочно нужно поймать сигнал из космоса. Только коты могут выбрать для сна самую неловкую позу и проспать в ней часами, смотреть в никуда с выпученными глазами и многое другое.

Мы в AdMe.ru не представляем этот мир без котиков. Эти милые, но порой очень странные создания способны скрасить любой день.

«Мой котенок расслабляется очень странным образом»

© peachykunoichi / Reddit

«Отдыхает в лампе. Такой странный кот!»

© -lillebjorn- / Reddit

Глюки в мяутрице

© xMiiNTY / Reddit

«Юпитер помогал мне работать во дворе. Поймал момент, когда он показывал свой длинный язык»

© Justrandom33 / Reddit

«Почти год, как я официально стал кошатником»

© Oh107bibi / Reddit

«Мой кот умолял меня выйти из душа»

© NixieFox / Reddit

Странная семья — это...

© roosroses / Reddit

«Мой кот и его альтер эго»

© friendlynoodless / Reddit

Она просто без ума от Пиноккио

© 11redlines / Reddit

Ох уж этот тяжелый взгляд!

© Crazy-cat-lady-1969 / Reddit

«Моя кошка любит спать в странных позах»

© pounder36 / Reddit

«Тэдди в шоке: я поругал его за то, что он разматывает туалетную бумагу! Очевидно, это был другой невидимый кот в ванной»

© guava_pear_ita / Reddit

«Забрал ее неделю назад из приюта для котов. Я так ее люблю! Кошка, у которой только 2 настроения: разрушать и целоваться»

© the_red_power_ranger / Reddit

«Клянусь, у него есть передние лапы!»

© Icy-Necessary-5189 / Reddit

«Гейзенберг снова добрался до кошачьей мяты»

© Kwokin / Reddit

«Вот так мы спим»

© waniya25 / Reddit

Эта кошка явно поймала сигнал из космоса

© Fibbzzi / Reddit

Кот, который умеет сворачивать язык в трубочку

© markons / Reddit

Сразу видно, кто мужчина в доме

© Williczek / Reddit

Они смотрят так, словно осознали весь смысл жизни

© jessie00dan / Reddit

Когда хозяин предложил пойти на утреннюю пробежку

© Guginmeeep / Reddit

«Просто нашел ее спящей в таком состоянии. Не могу перестать смеяться»

© hazelzel / Reddit

А что странного вы замечали за своим котом?

Фото на превью xMiiNTY / Reddit
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