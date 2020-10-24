20+ котов, которым нужно срочно устранить сбой в системе и перезагрузиться
Кошки всегда отличались своим непредсказуемым поведением. Иногда возникает ощущение, что пушистики прибыли к нам с другой планеты и им срочно нужно поймать сигнал из космоса. Только коты могут выбрать для сна самую неловкую позу и проспать в ней часами, смотреть в никуда с выпученными глазами и многое другое.
Мы в AdMe.ru не представляем этот мир без котиков. Эти милые, но порой очень странные создания способны скрасить любой день.
«Мой котенок расслабляется очень странным образом»
«Отдыхает в лампе. Такой странный кот!»
Глюки в мяутрице
«Юпитер помогал мне работать во дворе. Поймал момент, когда он показывал свой длинный язык»
«Почти год, как я официально стал кошатником»
«Мой кот умолял меня выйти из душа»
Странная семья — это...
«Мой кот и его альтер эго»
Она просто без ума от Пиноккио
Ох уж этот тяжелый взгляд!
«Моя кошка любит спать в странных позах»
«Тэдди в шоке: я поругал его за то, что он разматывает туалетную бумагу! Очевидно, это был другой невидимый кот в ванной»
«Забрал ее неделю назад из приюта для котов. Я так ее люблю! Кошка, у которой только 2 настроения: разрушать и целоваться»
«Клянусь, у него есть передние лапы!»
«Гейзенберг снова добрался до кошачьей мяты»
«Вот так мы спим»
Эта кошка явно поймала сигнал из космоса
Кот, который умеет сворачивать язык в трубочку
Сразу видно, кто мужчина в доме
Они смотрят так, словно осознали весь смысл жизни
Когда хозяин предложил пойти на утреннюю пробежку
«Просто нашел ее спящей в таком состоянии. Не могу перестать смеяться»
А что странного вы замечали за своим котом?
Фото на превью xMiiNTY / Reddit