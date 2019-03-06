20+ котов-преступников, которых мы уже простили
Каждый хозяин котика знает: иногда его питомец становится маленьким преступником. Кошки пробираются туда, где им быть не положено, едят то, что под запретом, а потом отказываются что-то делать со своей тучностью. И все равно всегда остаются в нашем сердце.
Мы в AdMe.ru проследили за 20+ котами, которых хозяева застали на месте преступления. Каждого из них мы уже простили!
«Я прокрался в папин рабочий фургон, пока он не видел, и молчал об этом 84 мили»
«Да, это я делал затяжки и дырки на шторах. А теперь зацепился и не могу слезть. Хозяин, помоги!»
Ел хозяйскую сметану
«Занял кукольный дом. Не плачу ипотеку»
Забрался в посудомойку. Испугался
«Изучал шкалу тучности. Не понял, при чем здесь я»
Пролился в ведро
Следил за хозяином. Неустанно
Прыгнул в ванну, случайно зацепил полотенце. Вместо того чтобы как-то решить возникшую проблему, решил ничего не делать и немножко вздремнуть
«Заснул на паре. Ну и за что меня выгнали?»
«Пугал хозяина? Я бы этого не сделал, клянусь!»
Рыбачил в неположенном месте
Пытался разблокировать телефон хозяйки
«Я знаю, что в доме 5 кроватей и 10 удобных кресел. Но мне нравится здесь»
«Технически я не ходил по столу»
Притворялся миндальной печенькой, но был слишком агрессивным
«Круглые сутки сидел у кормушки с таймером. Ждал, когда боги еды благословят меня»
«Орала, пока мне не дали этот прекрасный стручок зеленой фасоли»
Не понял, как пользоваться этой штукой
«Без спроса залез в музей. Теперь я экспонат»
Играл с печатной машинкой. Проиграл
Бонус: ради наших маленьких преступников мы готовы на все
А какие преступления совершают ваши питомцы? Поделитесь в комментариях.