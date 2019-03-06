20+ котов-преступников, которых мы уже простили

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Каждый хозяин котика знает: иногда его питомец становится маленьким преступником. Кошки пробираются туда, где им быть не положено, едят то, что под запретом, а потом отказываются что-то делать со своей тучностью. И все равно всегда остаются в нашем сердце.

Мы в AdMe.ru проследили за 20+ котами, которых хозяева застали на месте преступления. Каждого из них мы уже простили!

«Я прокрался в папин рабочий фургон, пока он не видел, и молчал об этом 84 мили»

«Да, это я делал затяжки и дырки на шторах. А теперь зацепился и не могу слезть. Хозяин, помоги!»

Ел хозяйскую сметану

«Занял кукольный дом. Не плачу ипотеку»

Забрался в посудомойку. Испугался

«Изучал шкалу тучности. Не понял, при чем здесь я»

Пролился в ведро

Следил за хозяином. Неустанно

Прыгнул в ванну, случайно зацепил полотенце. Вместо того чтобы как-то решить возникшую проблему, решил ничего не делать и немножко вздремнуть

«Заснул на паре. Ну и за что меня выгнали?»

«Пугал хозяина? Я бы этого не сделал, клянусь!»

Рыбачил в неположенном месте

Пытался разблокировать телефон хозяйки

«Я знаю, что в доме 5 кроватей и 10 удобных кресел. Но мне нравится здесь»

«Технически я не ходил по столу»

Притворялся миндальной печенькой, но был слишком агрессивным

«Круглые сутки сидел у кормушки с таймером. Ждал, когда боги еды благословят меня»

«Орала, пока мне не дали этот прекрасный стручок зеленой фасоли»

Не понял, как пользоваться этой штукой

«Без спроса залез в музей. Теперь я экспонат»

Играл с печатной машинкой. Проиграл

Бонус: ради наших маленьких преступников мы готовы на все