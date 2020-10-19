20+ котов, которые пристроили свою пушистую попу на чужое место

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Котики — это верх очарования. И мы готовы отложить все дела, чтобы не встать и случайно не спугнуть умостившегося на нас пушистика. Но и в таком случае кот не растеряется и с уверенностью займет любое удобное ему место.

Мы в AdMe.ru нисколько не сомневаемся в том, что кот — это полноправный хозяин дома. Но продолжаем удивляться, насколько беспардонно они могут присвоить себе чужое место.

«Моя собака тоскует, потому что ее кровать занята»

«Кот всегда лежит на моем месте, а если перенести его, просто возвращается обратно. При этом у него есть гамак, личная палатка, кошачье дерево и кровать над раковиной»

«Во время уборки я ставлю этот столик на диван. И каждый раз приходит кот и занимает это место»

«Сегодня купил собаке новый лежак. Но что-то пошло не так»

«Мой пес устал терпеть это унижение»

Если бы кот умел читать, он все равно лежал бы здесь

Надпись на табличке: «Помогите сохранить историю. Пожалуйста, не садитесь на мебель».

Кот: «Мне здесь будет уютно».

Когда человек неправильно использует обогреватель

«Кот занял мой стул, поэтому мне пришлось обедать на полу»

«Моя собака, мое крыльцо, кошка не моя»

«Сестра несколько часов искала кота, пока тот спал в вазе»

«Пожалуй, я лягу здесь»

«Замаскировался как хороший ниндзя»

Хороший мальчик впервые осознал, что жизнь несправедлива

«Этому коту все равно, как он выглядит. Главное, чтобы удобно было»

Когда у тебя полный дом кошек, трудно найти место, чтобы присесть

«Каролина заняла собачий лежак прямо перед носом у Руди. С виду она очень довольна собой»

«Эй, человек, теперь мы здесь спим»

«Фотография сделана через минуту после того, как я принесла для своей собаки новую кровать»

Этого парня поймали на месте преступления. Но, кажется, он и не собирался скрываться

«Купили новую кровать для нашего кота, но ему больше нравится упавшее полотенце»

Как хорошо, что они снова в ассортименте