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20+ котов, которые пристроили свою пушистую попу на чужое место

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Котики — это верх очарования. И мы готовы отложить все дела, чтобы не встать и случайно не спугнуть умостившегося на нас пушистика. Но и в таком случае кот не растеряется и с уверенностью займет любое удобное ему место.

Мы в AdMe.ru нисколько не сомневаемся в том, что кот — это полноправный хозяин дома. Но продолжаем удивляться, насколько беспардонно они могут присвоить себе чужое место.

«Моя собака тоскует, потому что ее кровать занята»

© TrulyDannyDeVito / Reddit

«Кот всегда лежит на моем месте, а если перенести его, просто возвращается обратно. При этом у него есть гамак, личная палатка, кошачье дерево и кровать над раковиной»

© JayeFiveBlue / Reddit, © JayeFiveBlue / Reddit

«Во время уборки я ставлю этот столик на диван. И каждый раз приходит кот и занимает это место»

© akihimatandon11 / Twitter

«Сегодня купил собаке новый лежак. Но что-то пошло не так»

© eatingstringcheese / Reddit

«Мой пес устал терпеть это унижение»

© fizix / Reddit

Если бы кот умел читать, он все равно лежал бы здесь

© Kimbernator / Reddit

Надпись на табличке: «Помогите сохранить историю. Пожалуйста, не садитесь на мебель».
Кот: «Мне здесь будет уютно».

Когда человек неправильно использует обогреватель

© Nachowarrior595 / Reddit

«Кот занял мой стул, поэтому мне пришлось обедать на полу»

© Sammiieet / Reddit

«Моя собака, мое крыльцо, кошка не моя»

© homeless-king / Reddit

«Сестра несколько часов искала кота, пока тот спал в вазе»

© EvilPenguinTrainer / Reddit

«Пожалуй, я лягу здесь»

© SeanRJC / Reddit

«Замаскировался как хороший ниндзя»

© mtimetraveller / Reddit, © mtimetraveller / Reddit

Хороший мальчик впервые осознал, что жизнь несправедлива

© sarawith / Reddit

«Этому коту все равно, как он выглядит. Главное, чтобы удобно было»

© 9999monkeys / Reddit

Когда у тебя полный дом кошек, трудно найти место, чтобы присесть

© Amehh_ / Reddit

«Каролина заняла собачий лежак прямо перед носом у Руди. С виду она очень довольна собой»

© LollyHutzenklutz / Reddit, © LollyHutzenklutz / Reddit

«Эй, человек, теперь мы здесь спим»

© SuperShinyTamatoa / Reddit

«Фотография сделана через минуту после того, как я принесла для своей собаки новую кровать»

© BurntLoafBoyo / Reddit

Этого парня поймали на месте преступления. Но, кажется, он и не собирался скрываться

© JNYHC / Reddit

«Купили новую кровать для нашего кота, но ему больше нравится упавшее полотенце»

© brick-house34 / Reddit

Как хорошо, что они снова в ассортименте

© PETA_Gaming / Reddit

А где любит устроиться ваш кот? Присылайте фотографии ваших любимцев!

Фото на превью TrulyDannyDeVito / Reddit
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