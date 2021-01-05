20 котов, которые в битве со сном потерпели сокрушительное поражение
Уж кто-кто, а котики точно знают толк в том, как удобно устроиться и сладко вздремнуть. Это и неудивительно: они, как правило, спят по 12–16 часов в сутки. И за этим занятием их можно застукать в самых неожиданных позах и местах. Как раз это и удалось сделать хозяевам питомцев из сегодняшней подборки.
Мы в AdMe.ru никак не можем сдержать вздох умиления, когда видим посапывающего теплого кота. Надеемся, и ваш день станет немножко уютнее после прочтения этой статьи.
«Пожалуй, вздремну прямо здесь»
«Мой кот думает, что спать в такой позе нормально»
«Моя кошка отключилась прямо в этом аквариуме. В нем я прятала от нее некоторые растения, и этот метод работал отлично... до сегодняшнего дня»
«Мой коллега слишком отвлекает меня. Наверное, придется подать жалобу в HR-отдел»
«Мой кот засыпает в самых странных местах время от времени. Ему 12 лет»
«Сломалась, что ли? Надо убедиться, что она хотя бы дышит»
«А кое-кто снова уснул на чистом белье»
«Она любит спать вот так забавно, на спине. Я рад, что с нами она чувствует себя в безопасности»
«О, ты хочешь взять скейт? Будет неловко, если окажется, что на нем кто-то спит»
«Застукан спящим буквально на каком-то мусоре вместо своей кроватки»
«А ты не мог бы лечь на свою... Окей, сдаюсь, сдаюсь»
«Тебе комфортно?»
«Просто лучшее место для того, чтобы вздремнуть»
«Мой кот, наверное, думает, что он — дракон, спящий на своих сокровищах»
«А я думал, купить кроватку для котика — хорошая идея»
«Всем давно известно, что котики — это жидкость, так что место подходящее»
- Как удобно! Можно сэкономить на переноске. © RRetoR / Pikabu
«Хозяин, включай режим подогрева»
«Сон в безопасной зоне»
«Вот в такой позе спит кот моей девушки»
«Вот что она тут делает?»
А в каких внезапных местах любят вздремнуть ваши питомцы? Мы всегда рады полюбоваться на фото.
Фото на превью lokmanonsoy / reddit