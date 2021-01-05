20 котов, которые в битве со сном потерпели сокрушительное поражение

Уж кто-кто, а котики точно знают толк в том, как удобно устроиться и сладко вздремнуть. Это и неудивительно: они, как правило, спят по 12–16 часов в сутки. И за этим занятием их можно застукать в самых неожиданных позах и местах. Как раз это и удалось сделать хозяевам питомцев из сегодняшней подборки.

Мы в AdMe.ru никак не можем сдержать вздох умиления, когда видим посапывающего теплого кота. Надеемся, и ваш день станет немножко уютнее после прочтения этой статьи.

«Пожалуй, вздремну прямо здесь»

«Мой кот думает, что спать в такой позе нормально»

«Моя кошка отключилась прямо в этом аквариуме. В нем я прятала от нее некоторые растения, и этот метод работал отлично... до сегодняшнего дня»

«Мой коллега слишком отвлекает меня. Наверное, придется подать жалобу в HR-отдел»

«Мой кот засыпает в самых странных местах время от времени. Ему 12 лет»

«Сломалась, что ли? Надо убедиться, что она хотя бы дышит»

«А кое-кто снова уснул на чистом белье»

«Она любит спать вот так забавно, на спине. Я рад, что с нами она чувствует себя в безопасности»

«О, ты хочешь взять скейт? Будет неловко, если окажется, что на нем кто-то спит»

«Застукан спящим буквально на каком-то мусоре вместо своей кроватки»

«А ты не мог бы лечь на свою... Окей, сдаюсь, сдаюсь»

«Тебе комфортно?»

«Просто лучшее место для того, чтобы вздремнуть»

«Мой кот, наверное, думает, что он — дракон, спящий на своих сокровищах»

«А я думал, купить кроватку для котика — хорошая идея»

«Всем давно известно, что котики — это жидкость, так что место подходящее»

Как удобно! Можно сэкономить на переноске. © RRetoR / Pikabu

«Хозяин, включай режим подогрева»

«Сон в безопасной зоне»

«Вот в такой позе спит кот моей девушки»

«Вот что она тут делает?»