20 котов, которые уверены, что лежанки и подушки — для слабаков. А у них есть вариант покруче

Как известно, коты — создания крайне самостоятельные и своевольные. Хозяева кошек с многолетним стажем подтвердят: нет-нет да и ловишь себя на мысли, что это они нас завели однажды, а не мы их. Характер усатые проявляют по-разному, но большинство из них схожи в одном: их не заставить спать там, где удобно человеку.

Мы в AdMe.ru решили проверить, так ли это. И без труда смогли найти фотографии пользователей, чьи коты не церемонятся с выбором места и устраиваются где душа пожелает. Правда, их хозяева не всегда этому рады.

«Зашли в магазин и не могли не сфоткать, уж очень милым оказался антисептик»

«И так каждый раз»

Этот кот перепутал себя с чашкой и залез в сушилку для посуды

«Вот так спит мой кот»

«Пришел домой, а тут такое»

«Так вот для чего нужна эта перегородка!»

«Я сделала это фото и только потом поняла, что кот, оказывается, обгрыз мой цветок»

«Кот моей сестры устроился на динамике»

«Кажется, моя кошка поломалась»

«Купил своему коту новую лежанку. И вот как он решил ее использовать»

Кот Ньют во всей своей красе

«Каждый раз, стоит мне оставить пряжу на диване, он использует ее как свою подушку»

«Оставил ящик с носками открытым, и он решил там устроиться»

«У меня с котом есть договор: ночью на моей кровати сплю я, днем — он. Такое соглашение неспроста, ведь кот занимает там 60 % всего пространства»

Ну хоть не на клавиатуре

«В аквариуме появилась течь. Поставили его сушиться, решаем, что делать, а у кота уже появилось много идей на этот счет»

«Веришь ты или нет, но это не для тебя здесь...»

«Огромная 2-метровая кошачья башня с кучей игрушек и кошачьей мятой vs. Пластиковый пакетик»

«Вот почему он думает, что это нормально?»

«Я долго трудилась над этим маленьким диванчиком для своего котика, а он предпочел коробку»