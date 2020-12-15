20 котов, которых хочется спросить: «Вы чего, совсем совесть потеряли?»

Жизнь с котом — это не только ласковое мурчание над ухом и уют в доме. Каждый, у кого завелся в доме такой питомец, отлично знает, что милейшие Мурзики и Барсики — источники постоянных пакостей. Они запросто раздирают в клочья последний рулон туалетной бумаги, демонстративно усаживаются прямо на клавиатуру компьютера и используют хозяина как персональную подушку.

Мы в AdMe.ru нежно любим этих пушистых созданий, но прекрасно знаем, что они частенько вытворяют такое, что хоть стой, хоть падай. А из бонуса к статье станет ясно, что коты даже друг с другом не церемонятся.

«Сегодня выспится только одна из нас»

Кажется, он говорит: «Ха! И что ты мне сделаешь?»

«Истинная причина, по которой нам приходится запасаться туалетной бумагой»

Сегодня будет суп без зажарки. И вот виновник

«Ни один из моих котов так и не признался, чья это работа»

«Брось компьютер, играй со мной»

Спорим, что через 5 секунд тарелка будет чистой?

«Кот присвоил папины тапки»

«Почему мое зеркало такое грязное?»

Когда кот объявил тебя свой собственностью

«Она любит эту сумку и не дает нам ее забрать»

«Кошка моей девушки испортила покрывало, но она слишком милая... Я не могу злиться»

«Она не собирается извиняться»

«Кот перевернул корзинку с пряжей моей жены. Идет и зевает. Ах, какое безразличие!»

Как попрощаться с домашними растениями. Шаг № 1: заведите кошку

«Мне пришла посылка с книгами. А кот не подпускает меня к ней»

«Он живет в нашем доме всего 5 часов, но уже успел усесться на мою клавиатуру»

«Моя жена уже смирилась с тем, что она — кошачья подушка»

«Бедная собака осталась без кровати»

Кот перевернул стул и решил, что теперь это его личная палатка. Спокойно спит внутри

Бонус: друг с другом коты тоже не церемонятся

«Рыцарство мертво. Мой кот забрался на свою сестру, чтобы быть как можно дальше от ветеринара».