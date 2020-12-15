20 котов, которых хочется спросить: «Вы чего, совсем совесть потеряли?»
Жизнь с котом — это не только ласковое мурчание над ухом и уют в доме. Каждый, у кого завелся в доме такой питомец, отлично знает, что милейшие Мурзики и Барсики — источники постоянных пакостей. Они запросто раздирают в клочья последний рулон туалетной бумаги, демонстративно усаживаются прямо на клавиатуру компьютера и используют хозяина как персональную подушку.
Мы в AdMe.ru нежно любим этих пушистых созданий, но прекрасно знаем, что они частенько вытворяют такое, что хоть стой, хоть падай. А из бонуса к статье станет ясно, что коты даже друг с другом не церемонятся.
«Сегодня выспится только одна из нас»
Кажется, он говорит: «Ха! И что ты мне сделаешь?»
«Истинная причина, по которой нам приходится запасаться туалетной бумагой»
Сегодня будет суп без зажарки. И вот виновник
«Ни один из моих котов так и не признался, чья это работа»
«Брось компьютер, играй со мной»
Спорим, что через 5 секунд тарелка будет чистой?
«Кот присвоил папины тапки»
«Почему мое зеркало такое грязное?»
Когда кот объявил тебя свой собственностью
«Она любит эту сумку и не дает нам ее забрать»
«Кошка моей девушки испортила покрывало, но она слишком милая... Я не могу злиться»
«Она не собирается извиняться»
«Кот перевернул корзинку с пряжей моей жены. Идет и зевает. Ах, какое безразличие!»
Как попрощаться с домашними растениями. Шаг № 1: заведите кошку
«Мне пришла посылка с книгами. А кот не подпускает меня к ней»
«Он живет в нашем доме всего 5 часов, но уже успел усесться на мою клавиатуру»
«Моя жена уже смирилась с тем, что она — кошачья подушка»
«Бедная собака осталась без кровати»
Кот перевернул стул и решил, что теперь это его личная палатка. Спокойно спит внутри
Бонус: друг с другом коты тоже не церемонятся
«Рыцарство мертво. Мой кот забрался на свою сестру, чтобы быть как можно дальше от ветеринара».
А чем «порадовали» вас за последние дни ваши хвостатые безобразники?
Фото на превью RiaB1998 / reddit